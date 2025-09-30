Uno Santa Fe | Ovación | Enzo Pérez

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

El volante de River Enzo Pérez se perdería el duelo ante Racing, como consecuencia de un corte que sufrió en su rodilla en el partido ante Palmeiras

30 de septiembre 2025 · 12:00hs
El capitán de River Enzo Pérez se perdería el partido ante River.

El capitán de River Enzo Pérez se perdería el partido ante River.

River afrontará el jueves ante Racing una nueva “final” en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina y lo haría sin su capitán Enzo Pérez.

Enzo Pérez se perdería el partido ante Racing

El mediocampista, símbolo y referente del plantel, arrastra las secuelas del corte en su rodilla producido en la vuelta del duelo ante Palmeiras por la Libertadores y está más afuera que adentro del duelo ante la “Academia”.

Pérez recibió siete puntos de sutura tras el último corte y, aunque su deseo es estar, los riesgos médicos son altos, ya que una posible infección lo dejaría marginado no solo de este partido sino también de lo que resta de la temporada.

Ante esta duda de si estará presente en el partido ante el conjunto de Gustavo Costas, Juan Portillo volvería a ocupar un lugar en el mediocampo, como ya lo hizo en la derrota ante Deportivo Riestra.

Por otro lado, el entrenador Marcelo Gallardo, mientras tanto, planea variantes para cortar la mala racha de cuatro caídas consecutivas. Gonzalo Montiel regresará a la titularidad en lugar de Fabricio Bustos y Lautaro Rivero también se metería en el once, con la incógnita de si será por Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz.

Además, Nacho Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el equipo, lo que pondría en duda a Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, dos jugadores muy cuestionados por los hinchas.

River y Racing se enfrentarán por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina el próximo jueves a las 18 horas en el estadio Gigante de Arroyito.

La probable formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.

Enzo Pérez Racing River
Noticias relacionadas
Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing.

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Carlos Alcaraz se consagró campeón del ATP 500 de Tokio.

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Estudiantes visita a Newells buscando ser líder en la Zona A.

Estudiantes visita a Newell's buscando un triunfo que le permita ser líder

sinner vencio a marozsan y llego a las semifinales del atp de beijing

Sinner venció a Marozsan y llegó a las semifinales del ATP de Beijing

Lo último

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Último Momento
Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

Ovación
Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Estudiantes visita a Newells buscando un triunfo que le permita ser líder

Estudiantes visita a Newell's buscando un triunfo que le permita ser líder

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras