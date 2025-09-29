La iniciativa de los exjugadores de Colón que finalmente no prosperó

Algunos exjugadores de Colón se habían ofrecido para jugar un partido amistoso en la previa al encuentro ante CADU, pero finalmente no se llevará a cabo

Hace algunos días, exjugadores de Colón, entre ellos Marcelo Tato Enrique y Adrián Chupete Marini tuvieron la iniciativa de proponerle a la dirigencia, hacer un partido exhibición en la previa al encuentro que el Sabalero jugará ante Defensores Unidos.

Y esa iniciativa tuvo el ok de la dirigencia. Eran varios los protagonistas que habían confirmado su asistencia, como por ejemplo: Víctor Carucha Müller, Juan José Ferrer, Maximiliano Cincunegui y Cristian Castillo entre otros.

El mensaje que querían dejar de manifiesto con esta propuesta rezaba lo siguiente: “No importa donde estemos, importa lo que somos". Sin embargo, la propuesta apoyada por los dirigentes no tuvo eco en la AFA.

Dado que la AFA tenía que autorizar el encuentro amistoso. Pero además, para que se lleve a cabo, había que abrir el estadio antes y eso requería de una mayor erogación, como así también, la coordinación con el operativo de seguridad.

Todo eso hizo que sea imposible el cotejo de exhición, pero se menciona que los exfutbolistas ingresarían al estadio con una bandera que dirá "No importa donde estemos, importa lo que somos", para apoyar a la institución en este difícil momento.