Estudiantes visita a Newell's buscando un triunfo que le permita ser líder

Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, Estudiantes visita a Newell's con el objetivo de ganar para quedar puntero en la Zona A

30 de septiembre 2025 · 08:13hs
Newell’s y Estudiantes jugarán este martes desde las 19 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por el Torneo Clausura. La Lepra atraviesa un mal pasar que lo dejó en el anteúltimo lugar de la Zona A, sólo por delante de Aldosivi. Por otro lado, el Pincharrata buscará ganar para subirse a la punta y dejar atrás la eliminación a manos de Flamengo por la Copa Libertadores.

Cómo llegan Newell’s y Estudiantes al duelo por el Torneo Clausura

El conjunto rosarino necesita ganar para superar un mes para el olvido, en el que perdió el clásico con Rosario Central, fue eliminado de Copa Argentina por Belgrano y solamente sumó de a tres en una ocasión. La situación generó que los hinchas se autoconvocaran pidiendo por elecciones anticipadas, aumentando la tensión. Al respecto, el entrenador Cristian Fabbiani dijo “tener fuerzas para continuar” y que “los contratos están para cumplirse”, mientras que su esposa, Gimena Vascon, realizó un filoso posteo, que posteriormente eliminó, con la leyenda: “hermosa cama”, tras la derrota por 3 a 0 ante el Pirata.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez deberán reponerse del amargo trago que supuso la eliminación por penales en UNO a manos del Flamengo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que dejaron una buena imagen pese a la caída. Ahora, únicamente con el Torneo Clausura por delante, van en busca de sumar para escalar hasta la cima de la Zona A y acercarse a los puestos de tabla anual que otorgan una plaza en competiciones internacionales, sin embargo, tendrán que seguir de cerca el estado de Guido Carrillo y Román Gómez, que terminaron con posibles lesiones.

Probables formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Facundo Tello.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Hora: 19.

TV: TNT Sports Premium.

