Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

El español Carlos Alcaraz, que atraviesa el mejor momento de su carrera, se consagró campeón del ATP 500 de Tokio

30 de septiembre 2025 · 11:20hs
Carlos Alcaraz se consagró campeón del ATP 500 de Tokio.

Carlos Alcaraz se consagró campeón del ATP 500 de Tokio.

El tenista español Carlos Alcaraz superó en sets corridos al estadounidense Taylor Fritz, se consagró campeón en el ATP 500 de Tokio y obtuvo su 24° título con solo 22 años.

Alcaraz ratificó su gran presente

Alcaraz, quien actualmente es el número 1 del mundo, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 33 minutos. Al igual que durante toda la semana, Alcaraz demostró un nivel altísimo en cada faceta de su juego y, salvo por pequeñas desconexiones, prácticamente no le dio oportunidades a su oponente para pasar al frente.

Sin duda el aspecto clave para el murciano fue el drop shot, golpe con el que desestabilizó constantemente a Fritz. Incluso en el game con el que cerró el partido utilizó este recurso en tres ocasiones y todas con resultados positivos.

En su camino a la final, Alcaraz había derrotado al argentino Sebastián Báez, al belga Zizou Bergs, al estadounidense Brandon Nakashima y al noruego Casper Ruud, siendo este último el único que pudo sacarle un set.

Este fue el octavo título en el año para Alcaraz, quien está atravesando un 2025 inolvidable en el que ya ganó dos títulos de Grand Slam (Roland Garros y el US Open), tres Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y otros tres ATP 500 (Rotterdam, Queen's y Tokio).

Como si esto fuera poco, el español alcanzó al menos la final en todos los torneos que disputó desde abril, cayendo en dicha instancia solo en Barcelona y Wimbledon.

Fritz, por su parte, se aseguró volver a la cuarta posición en el ranking ATP gracias a esta gran actuación en el ATP 500 de Tokio, ya que desplazó al serbio Novak Djokovic.

El ATP de Tokio, junto al de Beijing que se definirá este miércoles por la madrugada, se presentan como la antesala del Masters 1000 de Shanghái, que es el octavo torneo de esta categoría en la temporada y que marca el final de la gira asiática.

Luego de dicho torneo, la temporada 2025 de la ATP entrará en la gira de competiciones que se disputan en canchas rápidas cerradas y que concluye con las ATP Finals que disputan los ocho mejores del año, en Turín, entre el 9 y el 16 de noviembre.

Carlos Alcaraz Tokio campeón
