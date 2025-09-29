Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

La policía secuestró el arma de fuego con dos cartuchos intactos tras un rastrillaje. Vecinos habían denunciado disparos en la zona horas antes.

En la madrugada de este lunes , alrededor de la 1:20 , efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban a bordo del móvil 10042 por pasaje Vía y Doldán , en el norte de la ciudad , detuvieron a un joven de 19 años que intentó escapar al advertir la presencia policial. Durante la persecución, el sospechoso arrojó un objeto detrás de un cerco de chapas.

Al ser interceptado y sometido a un chequeo de seguridad , el joven no portaba armas. Sin embargo, al rastrillar la zona , los oficiales hallaron un revólver calibre 38 con dos cartuchos intactos que presentaban marcas de percusión .

Vecinos escucharon disparos previos

Fuentes policiales informaron que vecinos del barrio habían denunciado haber escuchado disparos de arma de fuego antes de la medianoche en esa misma zona. El arma secuestrada —en buen estado de conservación y funcionamiento— presentaba un fuerte olor a pólvora, lo que refuerza la hipótesis de su uso reciente.

El aprehendido y el revólver calibre 38 fueron trasladados a la Comisaría 8° del barrio Guadalupe, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

Causa judicial y peritajes

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó el procedimiento al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Omar de Pedro, quien ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad. Además, dispuso su identificación y la formación de causa como presunto autor del delito de tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

El fiscal también ordenó realizar los peritajes criminalísticos de rigor al arma secuestrada, tareas que estarán a cargo del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) en su sede científica.

