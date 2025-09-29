Uno Santa Fe | El País | Espert

"¿Se van a sentar con Espert?": el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

El bloque Unión por la Patria busca adhesiones para remover al libertario de la presidencia de la comisión de Presupuesto luego de indicios de un vínculo narco

29 de septiembre 2025 · 13:32hs
El bloque de Diputados de Unión por la Patria intentará desplazar al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, de su cargo como presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso luego de que surgiera nueva información sobre supuestos vínculos con un narco.

El fin de semana circularon artículos periodísticos en medios nacionales sobre nuevos datos que comprobarían algún tipo de vínculo entre el diputado libertario y el capo narco "Fred" Machado, que se encuentra preso .

Puntualmente, se detalló que en febrero de 2020, el libertario recibió "un giro de 200.000 dólares" que consta en la denuncia penal que presentará el abogado y candidato del peronismo, Juan Grabois. Supuestamente era dinero para la campaña del actual diputado, quien sostuvo que sólo "lo llevó en su avión” en 2019 cuando presentó su libro en Viedma.

Espert contra las cuerdas

El presidente del bloque del peronismo, el rosarino Germán Martínez, sostuvo en sus redes sociales: "Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión".

Justamente, el miércoles, cuando la comisión se reúna, la presidencia del bloque de Unión por la Patria pedirá que a los diputados presentes que pongan a consideración su remoción prevista en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara.

“El miércoles se tiene que ir Carlos Guberman (secretario de Hacienda de la Nación) a la comisión a hablar de los números del Presupuesto. ¿Se va a querer sentar al lado de Espert?”, se preguntaron en contacto con La Capital en el bloque peronista, que insiste en meter presión en La Libertad Avanza a sabiendas que el diputado y candidato a renovar su banca arrastra resistencias internas tampoco.

No es la primera vez que las denuncias por vínculos con el narcotráfico aparecen contra Espert, quien sostiene que es una jugada sucia del kirchnerismo en plena campaña. Tampoco la primera vez que Unión por la Patria pide apartarlo de la presidencia de la comisión.

El 3 de julio de este año el bloque peronista pidió formalmente su remoción por un supuesto bloqueo de debate su rol como presidente en las sesiones de la comisión. “La negativa del presidente de dicha comisión a habilitar su funcionamiento y a convocar instancias de trabajo para el tratamiento de los expedientes girados constituye un uso abusivo y discrecional de sus atribuciones”, sostiene la nota que firman 45 diputados.

“No puede un cuerpo democrático funcionar en condiciones de bloqueo interno ni estar forzado sistemáticamente a recurrir a sesiones especiales con el solo objeto de emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar expedientes que deberían debatirse en su ámbito natural”.

