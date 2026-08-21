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Milei llega a Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio: Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

El Presidente participará del acto institucional en la ciudad del sur provincial. El gobernador de Santa Fe aprovechará la cita para reiterar los pedidos por obras urgentes en rutas nacionales y la baja de los derechos de exportación.

21 de agosto 2026 · 09:36hs
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Milei llega a Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio: Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Milei llega a Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio: Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

El presidente Javier Milei arribará este viernes a la ciudad de Rosario para encabezar el acto central por el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Del encuentro participará también el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en una jornada que reunirá a referentes de los sectores empresarial, financiero y agroexportador del país.

La confirmación de la asistencia fue brindada por la secretaria de Gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien precisó que el mandatario santafesino asistirá al evento pautado para las 19. La presencia del Presidente en el principal nodo agroindustrial de la provincia reactivará la agenda de reclamos que la gestión santafesina sostiene frente a la administración central.

"Vamos a volver a plantear la situación de las rutas nacionales y la necesidad de reducir las retenciones. Son dos ejes centrales para acompañar el desarrollo económico y la producción de Santa Fe", subrayó Virginia Coudannes, secretaria de Gobierno de Santa Fe.

LEER MÁS: Milei llega a Rosario y el Gobierno de Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Los dos reclamos centrales que Santa Fe llevará a Nación

El Poder Ejecutivo provincial buscará aprovechar el marco institucional para insistir con dos prioridades planteadas de forma recurrente ante la Casa Rosada:

Infraestructura y rutas nacionales: el Gobierno santafesino reclamará nuevamente por la falta de inversión, el mantenimiento crítico y la necesidad de obras estructurales sobre los corredores nacionales que atraviesan la provincia. La falta de reparación en las trazas afecta directamente la seguridad vial y entorpece la logística de los camiones que transportan la cosecha hacia las terminales portuarias.

Reducción de retenciones: la provincia volverá a posicionarse en contra de las alícuotas a los derechos de exportación que gravan al complejo agroindustrial y a las economías regionales. Desde la gestión de Pullaro sostienen que la quita o rebaja progresiva de estos tributos resulta indispensable para incrementar la competitividad y reinvertir recursos en el entramado productivo local.

La actividad reunirá además a las principales autoridades de la BCR, directivos de cámaras agroexportadoras y representantes del sector financiero nacional.

Milei Rosario Santa Fe reclamos Bolsa de Comercio
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