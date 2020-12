Desde marzo hubo más de 41 mil "muertes silenciosas" con duelos a distancia en el país

Por las medidas sanitarias dispuestas en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las familias tuvieron que sufrir las "muertes silenciosas" de su seres queridos, ya que no podían despedirse hasta que se aprobaron los protocolos meses más tarde.

Silvina Pedernera, psicóloga que trabaja en el acompañamiento a familiares de personas fallecidas por coronavirus, afirmó que "las familias estaban en aislamiento cuando se producían las muertes".

"Las familias estaban desconcertadas, sin palabras, porque por un lado estaban aisladas y no podían hacer nada, y por el otro lado estas muertes intempestivas e impensadas. En algunos lugares los profesionales pudieron comunicarse con las familias y ponerle el teléfono a la persona internada, pero en otros casos no. Fueron muertes silenciosas y en absoluta soledad", aseveró a agencia Télam.

Covid-19.jpg 2.500 muertes de santafesinos por coronavirus no pudieron ser veladas

LEER MÁS: "Santa Fe está preparada si hay que empezar a vacunar en diciembre, en enero o en febrero"

Para noviembre, con el pasaje del aislamiento al distanciamiento social, se aprobó el protocolo de los velatorios, que deben ser a cajón cerrado, con controles de temperatura, con 20% de capacidad y una duración máxima de 2 horas.

"Si habitualmente tenemos información para procesar un muerte, en los casos de coronavirus estaba vedada por la rapidez de todo lo que acontecía", indicó Pedernera y contó que "lo novedoso fue el acompañamiento de las familias con cadenas de oración por WhatsApp o redes sociales ante el faltante del velorio o de otras ritualidades".

LEER MÁS: La Sputnik V será efectiva contra nueva cepa británica de coronavirus

"La pandemia es una situación devastadora. Todavía no sabemos cómo procesar estos duelos. La muerte por coronavirus no deja de acontecer y el duelo también está como en sordina, está la intención de seguir pero muchas veces la ficha no cae, fue todo muy rápido. Estamos todos en un proceso de duelo", concluyó la psicóloga.