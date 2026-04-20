Barracas Central y Belgrano jugaron sin arcas en el Chiqui Belgrano

Barracas Central y Belgrano de Córdoba animaron un empate sin goles ni emociones importantes frente a los arcos, por la fecha 15 de la Zona A.

Barracas Central empató 0-0 con Belgrano de Córdoba, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Claudio Fabián Tapia, ambos equipos no se pudieron sacar ventajas en un encuentro trascendental por la clasificación a los playoffs. En el complemento, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas , el defensor de Belgrano, Leonardo Morales, fue expulsado a los 34 minutos por el árbitro Nicolás Lamolina con asistencia del VAR.

Cómo les cayó el empate a Barracas Central y Belgrano

Con este resultado, el equipo de Ruben Darío Insua alcanzó los 20 puntos, escaló a la séptima posición y se volvió a meter en la zona de playoffs, desplazando de la misma a Racing que empató el domingo 1-1 ante Aldosivi de Mar del Plata.

Embed

Justamente, la Academia será el próximo rival de Barracas Central, el viernes desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski llegó a las 23 unidades y se mantiene en la quinta posición de esta Zona B. En la próxima fecha, buscará sellar su pase a los playoffs cuando reciba a Gimnasia La Plata, rival directo en esta lucha, el próximo domingo desde las 17.30 en el estadio Julio César Villagra.