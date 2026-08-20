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Hogares endeudados: casi el 30% acumula más de tres deudas en Argentina

El endeudamiento familiar se agrava: en agosto, 28,4% de los hogares acumuló más de tres deudas, según el último informe nacional del IETSE

20 de agosto 2026 · 11:49hs
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Hogares endeudados: casi el 30% acumula más de tres deudas en Argentina

Hogares endeudados: casi el 30% acumula más de tres deudas en Argentina

El 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento, según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE).

El deterioro económico sigue impactando con fuerza en los bolsillos de las familias. Un reciente informe del IETSE reveló que 28,4% de los hogares endeudados acumula más de tres deudas, reflejando un aumento constante frente al 23,5% registrado en marzo y al 12% de mayo del año pasado.

En agosto de 2026, 28,4% de los hogares acumula más de tres deudas, frente a 23,5% en marzo

Uno de los datos más preocupantes está vinculado con la capacidad de pago: 88,9% de las deudas relevadas se encuentra impaga o incumplida, mientras que 41,3% ya ingresó en instancia judicial. Además, apenas 11,1% de las obligaciones se mantiene en condición regular.

La presión de las obligaciones también impacta directamente sobre los ingresos familiares. El informe indicó que 44% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de deudas, una proporción que en marzo era de 38%.

A su vez, el crédito comenzó a utilizarse cada vez más para cubrir gastos esenciales: 62,5% del uso de las tarjetas de crédito está destinado a la compra de alimentos, según el relevamiento. Para el IETSE, este fenómeno refleja que el endeudamiento dejó de estar asociado únicamente a consumos extraordinarios y pasó a funcionar como un complemento de ingresos insuficientes.

El informe también remarcó que 49,3% de las obligaciones detectadas queda fuera de los registros tradicionales del Banco Central, ya que incluye deudas por alquileres, fiado en comercios, impuestos, servicios, préstamos informales y otros compromisos.

47,5% de las familias considera que no podrá afrontar todas sus deudas

En este escenario, 47,5% de los hogares considera que no podrá afrontar todas sus deudas, mientras que 15% ni siquiera logra proyectar cuál será su situación financiera. El IETSE concluyó que el país atraviesa un proceso de sobreendeudamiento de los hogares con características estructurales, que afecta el consumo, el ingreso disponible y la capacidad de recuperación económica.

El informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) fue elaborado mediante un relevamiento nacional que abarca las 23 provincias y CABA; sin embargo, el documento difundido no presenta desglose ni métricas públicas especificas para la provincia de Santa Fe.

Los resultados se publicaron como agregados nacionales consolidados. Los indicadores del informe nacional para contextualizar la realidad reflejan las siguientes dinámicas generales:

  • Extensión e intensidad del endeudamiento: 92,3% de los hogares del país registra al menos un tipo de deuda, y 28,4% acumula más de tres deudas.

  • Capacidad de pago y judicialización: 88,9% de los pasivos relevados está impago o en mora, y 41,3% del total ingresó en instancia judicial. Un 11,1% de los compromisos se mantiene en condición regular.

  • Carga sobre ingresos: 44% de las familias destina más de 50% de sus ingresos mensuales al pago de acreencias.

  • Composición de deudas: 62,5% de las compras con tarjeta de crédito corresponden a la adquisición de alimentos. 49,3% del pasivo total proviene del circuito no bancarizado o informal (fiado de cercanía, alquileres impagos, servicios e impuestos pendientes).

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