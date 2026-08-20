Milei: "Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir"

El Presidente defendió el rumbo económico de su gestión, aseguró que la inflación cayó un 85% y sostuvo que la economía creció 8,3% desde el inicio de su mandato. También cuestionó las críticas sobre el nivel de actividad, el empleo y la apertura comercial, y volvió a reivindicar el proceso de transformación impulsado por su Gobierno.

Visión económica: Milei defendió la transformación impulsada por su Gobierno, a pesar de las críticas.

El presidente Javier Milei defendió este miércoles su gestión económica y aseguró que cumplirá con los principales objetivos que, según sostuvo, marcaron su llegada al Gobierno: reducir la inflación y generar crecimiento.

“ Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir ”, afirmó Milei al cerrar una nueva edición del Consejo de las Américas , realizado en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

El discurso del jefe de Estado estuvo precedido por las exposiciones de distintos integrantes de su gabinete, quienes repasaron las políticas implementadas y defendieron el rumbo económico ante representantes del sector empresario.

Entre los funcionarios que participaron estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participó por problemas de salud.

Inflación y crecimiento

Durante su exposición, Milei volvió a cuestionar los análisis económicos que, según consideró, presentan una visión negativa sobre la evolución de la economía argentina.

En ese marco, destacó lo que definió como los principales resultados de su gestión: una reducción del 85% en la inflación y un crecimiento acumulado de la economía del 8,3% desde el inicio de su mandato.

“Cuando yo me presentaba en los debates decía que era economista y que soy especialista en crecimiento con y sin dinero y acabo de bajar la inflación porque sé cómo hacerlo”, sostuvo.

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Luego agregó: “También sé hacer crecer la economía”.

El Presidente afirmó además que, si se elimina de la comparación el efecto de arrastre de la gestión anterior, durante los primeros dos años de su Gobierno la expansión acumulada habría superado los 10 puntos porcentuales.

“La foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor”

Milei rechazó las críticas que plantean que la recuperación económica se desarrolla a diferentes velocidades entre sectores y calificó esa interpretación como un ejemplo de “pobreza analítica”.

“El proceso de crecimiento no es armónico. Así como desaparecen empresas, aparecen otras y eso sucede porque cambiaron las condiciones de la economía. Se produce una reasignación de recursos”, explicó.

En ese sentido, reconoció que la situación actual todavía presenta dificultades, aunque defendió las perspectivas a futuro.

“La foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, afirmó.

El mandatario también cuestionó a los sectores de la oposición que, según su visión, buscan modificar el rumbo económico. “Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo”, sostuvo, y agregó que mantiene su confianza en los argentinos que no quieren regresar al modelo anterior.

Apertura comercial y reconversión

Otro de los ejes del discurso fue la inserción internacional de la economía argentina. Milei sostuvo que el país continúa siendo una economía excesivamente cerrada y comparó esa situación con “una cárcel”.

En ese marco, defendió la necesidad de avanzar en una reconversión de las actividades productivas que comiencen a competir con productos provenientes del mercado internacional.

Según explicó, la apertura y el progreso tecnológico pueden generar una reducción de costos y mejores productos para los consumidores. A su vez, sostuvo que los recursos que se liberen mediante esos procesos pueden trasladarse hacia nuevas actividades económicas.

“El progreso tecnológico” permitirá, según su análisis, ampliar el acceso a bienes de mayor calidad y menor precio, generando ahorros que luego podrían ser destinados a otros sectores de la economía.

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Críticas al concepto de “crecimiento a dos velocidades”

Milei también apuntó contra la expresión “crecimiento a dos velocidades”, a la que calificó como una “imbecilidad” y un “monumento a la ignorancia”.

El Presidente argumentó que Argentina no atraviesa una situación de equilibrio económico, sino un proceso de transformación en el que los recursos se reasignan de acuerdo con las nuevas condiciones.

“Nosotros venimos de atrás y no somos una economía que se repite porque ya están en equilibrio; eso no es para nosotros”, afirmó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el proceso de recuperación no necesariamente debe ser uniforme entre todas las actividades y empresas.

Natalidad y crítica a la Ley de Aborto

Durante su discurso, Milei también hizo referencia a la caída de la natalidad y la vinculó con el funcionamiento futuro del sistema previsional.

En ese contexto, volvió a cuestionar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo y lanzó una dura crítica contra quienes impulsaron el movimiento a favor de su legalización.

“La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”, afirmó.

También rechazó las críticas vinculadas con la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de la tecnología sobre el empleo. Consideró “una estupidez” afirmar que la población no llega a fin de mes o que el avance tecnológico necesariamente destruye puestos de trabajo.

Con estos planteos, Milei cerró su participación en el Consejo de las Américas con una defensa del rumbo económico de su Gobierno y con la promesa de avanzar en los dos objetivos que presentó como centrales de su gestión: bajar la inflación y sostener el crecimiento de la economía argentina.