Consejo del Salario: fracasó la negociación y el Gobierno definirá el nuevo piso salarial

La reunión terminó este viernes sin acuerdo y el Gobierno nacional deberá fijar el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil. El piso vigente es de $376.600 y la propuesta empresaria contempló una suba de 1,8% en septiembre y de 1,7% mensual hasta abril de 2027.

Fracaso en el Consejo del Salario: no hubo acuerdo entre trabajadores y empresarios sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes sin acuerdo entre representantes de los trabajadores y los empresarios, por lo que el Gobierno nacional definirá por su cuenta el nuevo monto del salario mínimo .

La distancia entre las propuestas volvió a ser amplia. Mientras los representantes sindicales reclamaron elevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a $911.000 , el sector empresario presentó una oferta que contempla un aumento del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual desde octubre hasta abril de 2027 .

La reunión fue realizada de manera virtual, pese al pedido de la CGT para que el encuentro regresara a la modalidad presencial.

El salario mínimo actual es de $376.600

Hasta que el Gobierno oficialice el nuevo esquema, el SMVM continuará en $376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

Para los trabajadores jornalizados, el piso vigente es de $1.883 por hora.

El monto actual corresponde al último tramo de la escala de aumentos fijada por la Resolución 9/2025, que estableció actualizaciones mensuales desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

La nueva convocatoria del Consejo fue establecida oficialmente para este 28 de agosto, con una primera reunión de la comisión correspondiente a las 10 y una sesión plenaria a las 12.30, ambas bajo modalidad virtual.

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Una negociación que volvió a fracasar

La falta de consenso no es una novedad en el funcionamiento reciente del Consejo del Salario. En esta oportunidad, la diferencia entre el pedido sindical y la propuesta empresaria volvió a impedir un acuerdo.

Los gremios reclamaron un incremento sustancial para recuperar poder adquisitivo y plantearon llevar el piso salarial a $911.000.

Del otro lado, las cámaras empresarias ofrecieron un esquema de aumentos progresivos que parte de una suba del 1,8% en septiembre y continúa con incrementos mensuales del 1,7% hasta abril del año próximo.

Con el fracaso de la mesa tripartita, la determinación del nuevo salario mínimo quedará nuevamente en manos del Poder Ejecutivo.

El SMVM tiene impacto más allá de los trabajadores registrados

El salario mínimo no funciona solamente como referencia para quienes perciben el ingreso más bajo.

El valor establecido por el Consejo también se utiliza como parámetro para distintos programas sociales, prestaciones y subsidios, por lo que una actualización del SMVM puede tener consecuencias sobre otros ingresos y beneficios vinculados con el Estado.

Además, en esta convocatoria el Consejo debía analizar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, junto con la determinación del nuevo piso salarial.

El reclamo sindical

Una vez finalizado el encuentro, distintos dirigentes sindicales cuestionaron el funcionamiento del Consejo y la propuesta empresaria.

Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que el salario mínimo se encuentra en un nivel que no permite cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

“Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”, afirmó el dirigente.

Aguiar también cuestionó la falta de acuerdos alcanzados en los últimos años y consideró que el organismo dejó de cumplir con el objetivo para el que fue creado.

“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores”, sostuvo.

Además, remarcó que el salario mínimo se encuentra por debajo de la inflación y aseguró que “no es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”.

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Críticas a la modalidad del Consejo

El dirigente estatal también cuestionó que las reuniones continúen realizándose de manera virtual y apuntó contra la falta de acuerdos entre trabajadores y empleadores.

“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena”, sostuvo Aguiar, y afirmó que durante más de dos años las negociaciones terminaron sin consenso y con decisiones posteriores del Gobierno.

La CGT había reclamado que la reunión de este viernes se realizara de forma presencial, pero el Ejecutivo mantuvo el formato por videoconferencia establecido en la convocatoria oficial.

Una brecha que vuelve a quedar expuesta

El nuevo fracaso del Consejo vuelve a poner en evidencia la distancia entre el salario mínimo vigente y las pretensiones sindicales.

El piso actual de $376.600 se ubica muy por debajo de los $911.000 reclamados por la CGT, mientras que la propuesta empresaria plantea incrementos graduales durante los próximos meses.

El resultado significa que el salario mínimo volverá a ser definido de manera unilateral por el Gobierno nacional, que deberá establecer el nuevo valor y el cronograma de actualización correspondiente.

El Gobierno tendrá la última palabra

Con la negociación cerrada sin acuerdo, el próximo paso será la decisión del Ejecutivo nacional.

La normativa establece que, ante la falta de consenso en el Consejo del Salario, el Gobierno puede establecer el nuevo SMVM mediante una resolución oficial.

El nuevo monto tendrá impacto sobre trabajadores que cobran el salario mínimo, pero también sobre distintos programas y prestaciones que utilizan ese valor como referencia.

Así, el Consejo volvió a terminar sin consenso y la definición sobre cuánto deberá cobrar un trabajador que percibe el piso legal quedará, una vez más, en manos del Gobierno nacional.