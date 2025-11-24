Uno Santa Fe | El País | Policía Migratoria

El Gobierno va a crear la Policía Migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad

Se dedicará a profundizar la vigilancia de las fronteras, tarea que actualmente se encuentra bajo la órbita de Gendarmería y la PSA.

24 de noviembre 2025 · 17:28hs
Patricia Bullrich junto a la nueva ministra de Seguridad

Patricia Bullrich junto a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la Ley de Migraciones, y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en aeropuertos.

“Hace falta profesionalizar Migraciones”,sostuvieron fuentes del Gobierno. Los mismos voceros señalaron que “está la decisión política de crearla” para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando, y para eso se está trabajando en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”.

“Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad”, la cartera que pasó a estar a cargo de Alejandra Monteoliva ya que su jefa política, Patricia Bullrich, asumirá su banca en el Senado, según se indicó

Y agregaron: "Lo lógico es que Migraciones controle los pasos sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones".

Cómo estará integrada la Policía Migratoria

Se prevé que la Policía Migratoria estará integrada con efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras.

En el marco de las modificaciones que está estableciendo la gestión libertaria, meses atrás, el presidente Javier Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un acto junto a Bullrich, una suerte de FBI estadounidense.

