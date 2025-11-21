Uno Santa Fe | El País | Bancos

Bancos de Estados Unidos reducen el paquete de apoyo a Argentina

JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup son los bancos de Estados Unidos que retiraron el paquete de apoyo para Argentina según The Wall Street Journal

21 de noviembre 2025 · 11:30hs
Bancos de Estados Unidos reducen el paquete de apoyo a Argentina

JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup son los bancos de Estados Unidos que se han retirado de un paquete de apoyo financiero previamente discutido de 20.000 millones de dólares para Argentina, según The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

bancos Estados Unidos Argentina apoyo financiero Bank of America

En lugar del programa mayor, los bancos planean ahora conceder préstamos más pequeños y a corto plazo diseñados para ayudar a estabilizar la frágil economía del país.

Según el plan revisado, las instituciones ofrecerían alrededor de 5.000 millones de dólares mediante una recompra a corto plazo, o “repo”, facilidad de recompra.

bancos Estados Unidos Argentina Citi

El mecanismo exige que Buenos Aires intercambie activos de la cartera de inversión por dólares, con la expectativa de que Argentina luego recurra a los mercados de bonos y acciones para devolver la facilidad.

El informe señalaba que el plan original de 20.000 millones de dólares fue abandonado debido a preocupaciones sobre la exposición financiera.

La reestructuración se produce después de que el Tesoro de EE. UU. anunció en octubre un acuerdo de swap de divisas con Argentina, tras una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei.

Los bancos se retiraron del plan inicial

Los informes indican consistentemente que los grandes bancos (JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup) se habrían retirado del plan inicial de $20.000 millones debido a preocupaciones sobre la exposición financiera y la falta de garantías sólidas para cubrir posibles pérdidas.

El plan revisado se centraría en una operación de "repo" (acuerdo de recompra) de alrededor de $5.000 millones, que es un préstamo a corto plazo donde Argentina intercambia activos de su cartera por dólares con la promesa de recomprarlos. Esto busca ayudar a cubrir vencimientos de deudas inminentes, como el de enero.

Contexto del intercambio entre Estados Unidos y Argentina

El Tesoro de EE.UU. UU. anunció un acuerdo de swap de divisas por hasta $20.000 millones con Argentina en octubre, tras la reunión entre los presidentes Milei y Trump. Este acuerdo de swap es independiente del préstamo privado de los bancos y es una línea de crédito entre bancos centrales, no con bancos comerciales.

bancos Estados Unidos Argentina1

Inicialmente, se había hablado de un paquete total de respaldo que ascendería hasta los $40.000 millones (los $20.000 millones del swap oficial más $20.000 millones de un nuevo fondo privado con bancos y fondos soberanos). El informe del WSJ se refiere al descarte de la parte de ese fondo privado.

Bancos Estados Unidos Argentina The Wall Street Journal
Noticias relacionadas
Hoy se celebre el Día de la Enfermería en Argentina

Día de la Enfermería: por qué se celebra hoy viernes 21 de noviembre

Aldana Masset es la candidata argentina para Miss Universo en Tailandia

La modelo argentina Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

El presidente Javier Milei disertó ante dirigentes empresariales

Javier Milei se reunió con empresarios y adelantó la segunda etapa de su gestión: "Necesitamos inversión"

El juez Ernesto Kreplak fue a Diputados para hablar sobre el fentanilo adulterado

Fentanilo contaminado: el juez fue a Diputados y confirmó que circularon más de 154.000 ampollas adulteradas

Lo último

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Último Momento
El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"