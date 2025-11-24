Uno Santa Fe | Colón | Colón

Se presentan en sociedad las últimas listas en Colón antes de las elecciones

Gustavo Abraham y Carlos Trod presentarán sus planes, además de quién serían sus técnicos. José Alonso iría directo a las elecciones de Colón sin mostrarse

24 de noviembre 2025
La recta final hacia las elecciones del 30 de noviembre entra en su tramo decisivo y, con ella, llegan las presentaciones de las listas que buscan conducir el futuro de Colón. Este martes y miércoles quedarán expuestas ante los socios las propuestas, los nombres y, sobre todo, los proyectos de cada espacio.

• LEER MÁS: Nuevo foco de conflicto en Colón: el plantel decidió no entrenarse por la deuda salarial

Gustavo Abraham revela su equipo de trabajo

Luego de oficializar su candidatura días atrás, este martes Gustavo Abraham dará a conocer quiénes lo acompañarán en su lista. También presentará dos piezas clave de su proyecto: el técnico y el nombre del director deportivo, una dupla que pretende marcar el rumbo desde el primer día de gestión.

Abraham-Colón.jpg

Carlos Trod y un nombre que sacude la escena en Colón: Ricardo La Volpe

El miércoles llegará el turno de Carlos Trod, referente de Unidad Colonista, quien realizará también su presentación formal. Su espacio ya dio que hablar al confirmar su apuesta más fuerte: Ricardo La Volpe como posible entrenador. El histórico DT, mundialista y con recorrido internacional, se volvió un factor de impacto en la discusión electoral.

Carlos Trod

Distinto es el camino elegido por José Alonso, quien decidió no realizar presentación ni conferencia en estos días previos. Su estrategia es clara: bajo perfil, pocas apariciones y trabajo hacia adentro, confiando en que esa postura más reservada pueda seducir a los socios de cara al domingo electoral.

• LEER MÁS: Colón avanza en la depuración del plantel: se negocian dos nuevas salidas

Con las últimas cartas sobre la mesa, la semana se perfila como definitoria para miles de sabaleros. Las listas terminan de mostrarse y de exhibir propuestas, mientras se espera un clima electoral intenso en el cierre de campaña.

• LEER MÁS: Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

El próximo 30 de noviembre, los socios tendrán la decisión en sus manos: elegir quién conducirá a Colón en un momento clave, con desafíos urgentes en lo deportivo, institucional y económico.

