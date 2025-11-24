Uno Santa Fe | Santa Fe | Cayastá

Alerta en Cayastá: encontraron un segundo puma trepado a un árbol durante el fin de semana largo

La aparición del felino silvestre en un domicilio detrás del Club Los Anguya encendió las alarmas, siendo el segundo ejemplar avistado en la localidad durante apenas tres días. La Guardia Rural Los Pumas trabajó en el lugar para su resguardo.

24 de noviembre 2025 · 21:34hs
Alerta en Cayastá: encontraron un segundo puma trepado a un árbol durante el fin de semana largo

Alerta en Cayastá: encontraron un segundo puma trepado a un árbol durante el fin de semana largo

La localidad de Cayastá se encuentra en alerta por la inusual presencia de pumas en zonas urbanas. Vecinos de la comuna hallaron este lunes a un segundo ejemplar de la especie trepado a un árbol, en un domicilio ubicado detrás de las instalaciones del Club Los Anguya.

El hecho se suma al avistamiento reportado el pasado sábado, cuando otro puma fue constatado encaramado a un árbol frente a una vivienda de calle Hernandarias. La aparición de dos felinos en tan solo un fin de semana largo generó preocupación entre los residentes.

LEER MÁS: De dónde vino el puma que apareció en Cabaña Leiva: no descartan mascotismo y advierten una "compleja liberación"

Operativo de rescate y resguardo

Tras el aviso de los vecinos, personal de la Guardia Rural Los Pumas se hizo presente rápidamente en el lugar del segundo hallazgo para iniciar el operativo de rescate y poner a resguardo al animal silvestre.

Respecto al primer ejemplar encontrado el sábado, efectivos policiales se comunicaron con la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna de la Granja “La Esmeralda”. Siguiendo sus directivas, se dispuso un protocolo para proteger al animal y evitar que se sintiera amenazado, estableciendo un operativo de vigilancia y patrullaje en la zona para garantizar tanto la seguridad de los vecinos como la del propio felino.

La repentina cercanía de estos grandes depredadores a las zonas residenciales subraya la necesidad de extremar las precauciones y pone en relieve la importancia del trabajo coordinado entre la policía y los expertos en fauna para reubicar a los pumas en su hábitat natural de manera segura.

Cayastá puma fin de semana largo operativo rescate
Noticias relacionadas
Perros de la PDI se consagraron campeón y subcampeón argentinos en una prestigiosa competencia en Córdoba  

Perros de la Policía de Investigaciones: Bono y Black, el campeón y subcampeón argentinos de una prestigiosa competencia nacional

fin de semana record en la costa santafesina: las cabanas alcanzaron el 100% de ocupacion

Fin de semana récord en la costa santafesina: las cabañas alcanzaron el 100% de ocupación

Cómo funciona Justina, el chatbot de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Cómo funciona "Justina", el chatbot de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

el reclamo de maximiliano pullaro al gobierno nacional: no podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

Lo último

¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

Alerta en Cayastá: encontraron un segundo puma trepado a un árbol durante el fin de semana largo

Alerta en Cayastá: encontraron un segundo puma trepado a un árbol durante el fin de semana largo

Unión cae 2 a 1 ante Gimnasia en el 15 de Abril

Unión cae 2 a 1 ante Gimnasia en el 15 de Abril

Último Momento
¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

Alerta en Cayastá: encontraron un segundo puma trepado a un árbol durante el fin de semana largo

Alerta en Cayastá: encontraron un segundo puma trepado a un árbol durante el fin de semana largo

Unión cae 2 a 1 ante Gimnasia en el 15 de Abril

Unión cae 2 a 1 ante Gimnasia en el 15 de Abril

En un partidazo, Racing superó sobre la hora a River y pasó a los cuartos de final

En un partidazo, Racing superó sobre la hora a River y pasó a los cuartos de final

Escándalo en barrio Las Flores: chocó una torre, dejó la patente y se desató una batalla campal

Escándalo en barrio Las Flores: chocó una torre, dejó la patente y se desató una "batalla campal"

Ovación
Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Barracas Central le ganó a Riestra y clasificó a los cuartos de final del Clausura

Barracas Central le ganó a Riestra y clasificó a los cuartos de final del Clausura

En un partidazo, Racing superó sobre la hora a River y pasó a los cuartos de final

En un partidazo, Racing superó sobre la hora a River y pasó a los cuartos de final

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"