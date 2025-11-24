La aparición del felino silvestre en un domicilio detrás del Club Los Anguya encendió las alarmas, siendo el segundo ejemplar avistado en la localidad durante apenas tres días. La Guardia Rural Los Pumas trabajó en el lugar para su resguardo.

Alerta en Cayastá: encontraron un segundo puma trepado a un árbol durante el fin de semana largo

La localidad de Cayastá se encuentra en alerta por la inusual presencia de pumas en zonas urbanas. Vecinos de la comuna hallaron este lunes a un segundo ejemplar de la especie trepado a un árbol, en un domicilio ubicado detrás de las instalaciones del Club Los Anguya.

El hecho se suma al avistamiento reportado el pasado sábado, cuando otro puma fue constatado encaramado a un árbol frente a una vivienda de calle Hernandarias. La aparición de dos felinos en tan solo un fin de semana largo generó preocupación entre los residentes.

LEER MÁS: De dónde vino el puma que apareció en Cabaña Leiva: no descartan mascotismo y advierten una "compleja liberación"

Operativo de rescate y resguardo

Tras el aviso de los vecinos, personal de la Guardia Rural Los Pumas se hizo presente rápidamente en el lugar del segundo hallazgo para iniciar el operativo de rescate y poner a resguardo al animal silvestre.

Respecto al primer ejemplar encontrado el sábado, efectivos policiales se comunicaron con la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna de la Granja “La Esmeralda”. Siguiendo sus directivas, se dispuso un protocolo para proteger al animal y evitar que se sintiera amenazado, estableciendo un operativo de vigilancia y patrullaje en la zona para garantizar tanto la seguridad de los vecinos como la del propio felino.

La repentina cercanía de estos grandes depredadores a las zonas residenciales subraya la necesidad de extremar las precauciones y pone en relieve la importancia del trabajo coordinado entre la policía y los expertos en fauna para reubicar a los pumas en su hábitat natural de manera segura.