Barracas Central le ganó a Riestra y clasificó a los cuartos de final del Clausura

Barracas Central le ganó por 1-0 a Riestra, en condición de visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará a Unión o Gimnasia

24 de noviembre 2025 · 20:14hs
Barracas Central le ganó este lunes por 1-0 a Deportivo Riestra, en condición de visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará a Unión o Gimnasia La Plata.

En el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, el delantero Nicolás Blandi marcó el único gol del partido a los 10 minutos del complemento del tiempo extra.

Con este resultado, el equipo de Ruben Darío Insúa está entre los ocho mejores del certamen y, de paso, ya tiene su lugar asegurado en la Sudamericana, tras el título que obtuvo Lanús y posibilitó que se habilite otro cupo. Un año histórico en medio de la polémica por los supuestos beneficios arbitrales.

En el primer tiempo, el Malevo y el Guapo no se sacaron ventajas en un encuentro muy chato y de pocas emociones. Además, ambos equipos no pudieron hilvanar una serie de pases ni generar ocasiones claras de gol que inquieten a los arqueros Marcelo Miño e Ignacio Arce.

El segundo tiempo de Riestra y Barracas Central

En el complemento, con sus características jugadas preparadas, Deportivo Riestra fue más que Barracas Central e inquietó el arco del arquero Marcelo Miño mientras que el Guapo resiste e intenta salir de contragolpe con Ignacio Tapia y Javier Ruíz.

Esto se profundizó a los 38 minutos cuando el joven Iván Guaraz vio la tarjeta roja y se fue expulsado. El delantero ganó la pelota sobre la línea lateral derecha del campo de Deportivo Riestra y, al ver que venía el mediocampista Jonatan Goitia a marcarlo, se puso de espalda ante la presión del rival y le metió un violento codazo en la cara al jugador del Malevo, haciendo que el árbitro Nicolás Ramírez no dude en expulsarlo.

Ya en el tiempo extra, el cansancio se apoderó de Deportivo Riestra y se empezó a fundir físicamente. En paralelo, Barracas Central resistía y apostaba al contragolpe, metodología que lo llevó al gol.

A los 10 minutos del complemento del tiempo extra, el mediocampista Tomás Porra recibió la pelota en tres cuartos de campo rival, avanzó de derecha a izquierda sin marca y, en el borde del área chica ante el achique del arquero Nahuel Manganelli, se la picó y el experimentado Blandi la empujó abajo del arco, poniendo el 1-0 definitivo

Formaciones de Riestra y Barracas Central

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Miguel Barbieri; Pedro Ramírez, Jonatan Goitia, Milton Céliz, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonathan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jonathan Candia, Javier Ruíz; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Estadio: Guillermo Laza, Capital Federal.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

