Escándalo en barrio Las Flores: chocó una torre, dejó la patente y se desató una "batalla campal"

Un vehículo impactó y destrozó la reja y parte del frente de un edificio en la madrugada de este lunes en la esquina de Regimiento 12 de Infantería y Lamadrid. El conductor se fugó, pero el intento de recuperar la patente por parte de un desconocido provocó una violenta pelea entre vecinos.

Descontrol en barrio Las Flores. El vehículo, tras subir a la vereda, impactó fuertemente contra la reja perimetral de la torre, provocando daños significativos también en el muro.

Una madrugada de destrozos y violencia sacudió a los vecinos de barrio Las Flores , luego de que un automóvil colisionara contra el frente de una de las torres de la zona y se diera a la fuga sin ser interceptado por la policía, según denunciaron los propios residentes.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la esquina de las calles Regimiento 12 de Infantería y Lamadrid. El vehículo, tras subir a la vereda, impactó fuertemente contra la reja perimetral de la torre, provocando daños significativos también en el muro.

LEER MÁS: Las Flores II: denuncian "noches de descontrol total" y "calles que se convierten en pistas de carreras"

Video choque barrios Las Flores

Patente y pelea en la escena

La clave para identificar al responsable quedó en la escena: la patente del automóvil. Sin embargo, el intento de documentar el hecho desató un violento incidente posterior.

Según relató una vecina del lugar, un hombre se hizo presente poco después del choque con la intención de llevarse la chapa patente. Esto desencadenó una intensa discusión que escaló rápidamente a una "batalla campal" en la que, lamentablemente, una mujer resultó golpeada.

La testigo del incidente fue crítica con el accionar de las fuerzas de seguridad, indicando que el conductor se dio a la fuga "muy tranquilamente" por calle Lamadrid hacia el norte. “La policía lo vio y no hizo nada. La gente dijo que lo sigan y no lo quisieron seguir”, afirmó la vecina.

Denuncia por inseguridad y falta de control

Este incidente se suma a una creciente ola de conflictos que los vecinos aseguran estar notando en el último tiempo en el barrio. La misma mujer denunció un aumento en la cantidad de riñas, apuñalamientos y ruidos molestos.

Ante este panorama, los vecinos de Las Flores exigieron mayor presencia policial y un control más estricto a la venta de alcohol en uno de los kioscos de la zona, que consideran un factor que contribuye a la escalada de la violencia barrial.