En un partidazo, Racing superó sobre la hora a River y pasó a los cuartos de final

En un partido cambiante y que no dio respiro, Racing venció en el cierre a River 3-2 en Avellaneda y clasifició a los cuartos de final del Clausura

24 de noviembre 2025 · 21:26hs
Racing derrotó este lunes a River 3 a 2 en el estadio Presidente Perón y se metió en los cuartos de final del Clausura. Los goles de la Academia fueron de Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo,Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28' del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento.

Mientras que para la visita convirtieron Ian Subiabre, a los 17' del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después. Con el triunfo agónico, el elenco de Gustavo Costas se clasifica a los cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá con el ganador entre Lanús y Tigre.

Racing convirtió en su primera llegada de ataque, a los tres minutos, con un centro del lateral Gabriel Rojas que fue cabeceado al gol por el extremo Santiago Solari, con un frentazo a la carrera.

River no llegó hasta los 25 minutos, con un remate lejano del delantero Sebastián Driussi y posterior disparo desde el costado izquierdo del área del volante Ignacio Fernández, que generó una doble atajada del arquero Facundo Cambeses.

A los 41 minutos, Gabriel Rojas remató un tiro libre a pocos metros del área buscando el ángulo izquierdo del guardameta Franco Armani, con un tiro que se fue cerca del travesaño.

Dos minutos después, un centro bajo desde la derecha habilitó al delantero Tomás Conechny, que se desprendió por el primer palo pero erró el cabezazo. La Academia volvió a llegar con un tiro libre directo en el tercer minuto de descuento, con un disparo desde el costado izquierdo del volante Agustín Almendra que salió seco y fue despejado por Armani, cerca de su poste derecho.

El Millonario alcanzó la igualdad en su primera llegada del complemento, a los 17 minutos, con un buen pase filtrado del volante Giuliano Galoppo que permitió el desborde por izquierda del delantero Sebastián Driussi, quien puso el centro atrás para que el atacante Ian Subiabre convierta el empate.

Un minuto después, el volante Juan Fernando Quintero controló un rechace defectuoso en el borde del área grande y remató de zurda, con un disparo que fue pegado al palo izquierdo de Cambeses y se convirtió en el 2-1. El conjunto local volvió a igualar el resultado cuando iban 28 minutos del segundo tiempo mediante un disparo del extremo Adrián Fernández que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta e infló la red.

Cuando iban tres minutos de descuento de la segunda mitad, y luego de una serie de rebotes y atajadas de Armani, el defensor Gastón Martirena pudo puntear una pelota sobre la línea para convertir el 3-2 final.

Embed - CON EL ALMA: REMONTADA AGÓNICA DE LA ACADEMIA PARA ELIMINAR A RIVER | Racing 3-2 River | RESUMEN

Formaciones de Racing y River

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Thiago Acosta, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 3m. Santiago Solari (RA).

Goles en el segundo tiempo: 17m. Ian Subiabre (RI), 18m. Juan Fernando Quintero (RI); 28m. Lucas Martínez Quarta en contra (RA) y 48m. Gastón Martirena (RA).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Giuliano Galoppo por Kevin Castaño (RI), Juan Fernando Quintero por Thiago Acosta (RI) e Ian Subiabre por Maximiliano Salas (RI); 21m. Duván Vergara por Tomás Conechny (RA), 25m. Adrián Fernández por Agustín Almendra (RA); 27m. Juan Portillo por Enzo Pérez (RI) y Matías Galarza Fonda por Ignacio Fernández (RI); 48m. Marco Di Cesare por Santiago Solari (RA).

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Yamil Possi.

