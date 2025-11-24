Uno Santa Fe | Ovación | Colón de San Justo

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo ganó la Copa de Oro de la categoría Senior de la Liga Santafesina, tras vencer en el Brigadier López a Colón (SF) por 1-0.

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Este domingo en el barrio Centenario se llevó a cabo la definición completa del Clausura Nery Alberto Pumpido de la categoría Senior de la Liga Santafesina: en primer turno el Deportivo Agua se quedó con la de Bronce, luego Atenas se hizo de la de Plata, y sobre el final de la jornada, ya en el Brigadier Estanislao López, Colón de San Justo venció a Colón de Santa Fe y se quedó con la de Oro.

Colón de San Justo comenzó prevaleciendo en el campo de juego y lo ratificó con un pelotazo impresionante desde tres cuartos de cancha de Gabriel Fossatti que fue a parar al fondo de la red. El propio 9 al rato y en ese primer tiempo vería la segunda tarjeta amarilla, lo que le valió irse expulsado.

image

El trámite cambió, Colón con un hombre más empezó a manejar la pelota y a crear situaciones. Sin precisión mi liga, el tiempo corrió, Della Croce introdujo variantes pero lo que al final no se modificó fue el scorer.

Aguantando estoico el elenco de Grass mantuvo el cero en el arco y tras el pitazo de Céspedes en el Brigadier Estanislao López se consagró campeón por primera vez de la Copa de Oro del Clausura Nery Alberto Pumpido de la Senior de la Liga Santafesina.

Síntesis de los partidos

Copa de Oro

Colón 0: Edgardo Vázquez; Juan Molina, Jonatana Ifrán, Ricardo López, Matías Monutti, Marcelo Albornoz, Jorge Marchini, Roberto Méndez, Gerardo Amado, Norberto Sueldo y Daniel Musso.

Suplentes: Nértor Carpe, Leonardo Plorutti, Marcelo Martínez, Rodrigo Cariaga, Juan Barraza, Ariel Gorosito y Diego Mendoza.

Colón de San Justo 1: Guillermo Scatizza; Fernando Moreira, Fernando Budiño, Alejandro Pacheco, Juan Lanzavecchia, Sebastián Rojas, Ezequiel Beltramo, Jorge Furia, Gabriel Fossatti, Lisandro Caraballo y Gustavo Tabuada.

Suplentes: Héctor Merlo, Alejandro Barberis, Roberto Tregnaghi, Pablo Sandoval, Alfredo Cozzi, Diego Maidana y Esteban Dixon.

Goles: Gabriel Fossatti (CSJ)

Árbitros: Carlos Céspedes (Principal), Miguel Merkva (Asistente 1) y Sebastián Miño (Asistente 2)

Estadio: Brigadier General Estanislao López

image

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Copa de Plata

Atenas 1: Eugenio Cordo; Guillermo Porpatto, Gustavo Toledo, Pablo Plorutti, Leonardo Sánchez, Alejandro Ramírez, Daniel Senac, Cristian Albe, Héctor Silva, Diego Aguirre y Pablo Ramírez.

Suplentes: Héctor Porpatto, José Cardozo, Alberto Laborie, Víctor Mendoza, Walter Álvarez, Ramiro Guerrero y Daniel Medina.

Ciclón Norte 1: Carlos Zoratti; Adrián Celis, Pedro Peralta, Claudio Medina, Walter Loseco, Diego Bondaz, Héctor Albarracín, Hugo González, Juan Vázquez, Fernando Lemos y Leonardo Duarte.

Suplentes: Cristian Suárez, Abelardo Vera y Claudio Ovelar

Goles: Claudio Ovelar (CN) y Diego Aguirre (A)

Definición por penales: Ganó Atenas 3 a 1.

Árbitros: Renzo Ruiz (Principal), Walter Fernández (Asistente 1) y Jeremías Sotelo (Asistente 2)

Estadio: Rafael Batres

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Copa de Bronce

Deportivo Agua 3: Marcelo Gatti; Lucas Sosa, Sergio Castillo, Víctor Santoro, Héctor Donatucci, Hugo Airaldo, Marcos Rosas, Horacio Ramírez, Daniel Gómez, Cristian Gamboa y Andrés Ocaño.

Suplentes: Carlos Aranda, Emilio Guanet, Carlos López, Pablo Notaro, Juan Alaniz, Sergio Mesa y Juan Ocaño.

Sportivo Guadalupe 0: Andrés Giordana; Marcos Quiroga, Daniel González, Omar Pérez, Jorge Vega, Diego Gorosito, Ariel Ramello, Claudio Luna, Ariel Cuatrín, Walter Altamirano y Martín Carballo.

Suplentes: Juan Arce, Jorge Piris, Mariano González, Ricardo Morgans, Miguel López y Pautasso Roldán.

Goles: Marcos Rosas x2 (DA) y Hugo Airaldo (DA)

Árbitros: Abel Ojeda (Principal), José Ramírez (Asistente 1) y Marcelo Ferreyra (Asistente 2)

Estadio: Rafael Batres

image
image
