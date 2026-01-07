Uno Santa Fe | El País | deuda

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

Ayer se oficializó un ingreso importante para cumplir con ese objetivo. El Gobierno completará los pagos de la deuda con un préstamo de bancos

7 de enero 2026 · 09:05hs
El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200

En la recta final para el pago del vencimiento de deuda por USD 4.200 millones que debe afrontar el próximo viernes 9, el Gobierno comenzó a cerrar las cuentas para cancelar ese compromiso a tiempo, algo que los mercados y los analistas dan por descontado que sucederá.

El Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo hacia el Tesoro, informó Clarín citando a voceros oficiales.

El Tesoro logró reunir los fondos para afrontar el vencimiento

Entre los dólares que adquirió el Tesoro por distintas vías y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se lograron reunir los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos.

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos USD 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.

Ayer se oficializó un ingreso importante para cumplir con ese objetivo. Las reservas del Banco Central aumentaron USD 787 millones. Más allá de las compras en el mercado cambiario por USD 83 millones que informó la entidad, el dato confirmó el ingreso de cerca de USD 700 millones girados por empresas que firmaron los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue.

Sumado a ese ingreso, el Ministerio de Economía confía en cerrar sus números con la concreción de un préstamo Repo con un grupo de bancos internacionales por una suma entre USD 1.500 y USD 2.000 millones. Hasta el momento no hubo información oficial acerca de ese monto, más allá de que semanas atrás el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, señaló que los bancos habían ofrecido hasta USD 7.000 millones. El ingreso de las represas redujo la necesidad del Tesoro en el marco de su negociación con las entidades financieras internacionales.

A ese escenario deben añadirse las compras que el Tesoro realizó en el mercado durante los últimos días, a los efectos de completar el pago a los bonistas privados. Los depósitos en dólares del Tesoro, según datos del BCRA, al 30 de diciembre sumaban USD 1.969,86 millones.

deuda gobierno vencimiento Mercados Banco Central
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei

Presentaron un amparo judicial para suspender el decreto de Milei que habilitaba a espías a detenciones sin orden judicial

la reforma laboral avanza con negociaciones del gobierno en diez provincias: santa fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligo a cortar el transito entre pinamar y ostende

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

El presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Javier Milei celebró la captura del dictador Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Lo último

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Último Momento
Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por los responsables

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por "los responsables"

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

Ovación
Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Los Pumas 7s inician su pretemporada en Mar del Plata

Los Pumas 7's inician su pretemporada en Mar del Plata

Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe