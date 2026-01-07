El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

Ayer se oficializó un ingreso importante para cumplir con ese objetivo. El Gobierno completará los pagos de la deuda con un préstamo de bancos

En la recta final para el pago del vencimiento de deuda por USD 4.200 millones que debe afrontar el próximo viernes 9 , el Gobierno comenzó a cerrar las cuentas para cancelar ese compromiso a tiempo, algo que los mercados y los analistas dan por descontado que sucederá.

El Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo hacia el Tesoro, informó Clarín citando a voceros oficiales.

El Tesoro logró reunir los fondos para afrontar el vencimiento

Entre los dólares que adquirió el Tesoro por distintas vías y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se lograron reunir los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos.

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos USD 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.

Ayer se oficializó un ingreso importante para cumplir con ese objetivo. Las reservas del Banco Central aumentaron USD 787 millones. Más allá de las compras en el mercado cambiario por USD 83 millones que informó la entidad, el dato confirmó el ingreso de cerca de USD 700 millones girados por empresas que firmaron los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue.

Sumado a ese ingreso, el Ministerio de Economía confía en cerrar sus números con la concreción de un préstamo Repo con un grupo de bancos internacionales por una suma entre USD 1.500 y USD 2.000 millones. Hasta el momento no hubo información oficial acerca de ese monto, más allá de que semanas atrás el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, señaló que los bancos habían ofrecido hasta USD 7.000 millones. El ingreso de las represas redujo la necesidad del Tesoro en el marco de su negociación con las entidades financieras internacionales.

A ese escenario deben añadirse las compras que el Tesoro realizó en el mercado durante los últimos días, a los efectos de completar el pago a los bonistas privados. Los depósitos en dólares del Tesoro, según datos del BCRA, al 30 de diciembre sumaban USD 1.969,86 millones.