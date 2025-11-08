Uno Santa Fe | Economía | Caputo

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

En una reunión privada organizada por J.P. Morgan Chase, el ministro de Economía confirmó que el Gobierno analiza aumentar del 1% al 1,5% mensual el deslizamiento del tipo de cambio oficial.

8 de noviembre 2025 · 19:30hs
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció la posibilidad de acelerar el ritmo de deslizamiento de la banda cambiaria oficial, que actualmente se mueve al 1% mensual, y pasarlo al 1,5%, durante una charla privada organizada por el banco estadounidense J.P. Morgan Chase.

Según informó Bloomberg Línea, Caputo aclaró ante los asistentes —entre los que se encontraban representantes de fondos de inversión internacionales— que el presidente Javier Milei “no tiene la intención de dejar flotar la moneda argentina”, sino que mantendrá el tipo de cambio dentro de los rangos establecidos.

El ministro sostuvo además que espera presentar en un plazo de 30 días un plan económico completo, que incluirá un cronograma de acumulación de reservas, la recompra de deuda y la emisión de un bono destinado a la educación. Ni el banco ni el Ministerio de Economía respondieron a consultas sobre el encuentro.

Compra de dólares y críticas a la política cambiaria

La posibilidad de que el Gobierno compre dólares dentro de la banda de flotación “divergente” ya estaba contemplada en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril. Sin embargo, el propio Milei había asegurado que no se comprarían divisas a menos que el precio descendiera al piso de la banda, fijado en un inicio en 1.000 pesos, algo que nunca ocurrió.

Esa decisión —que impidió aprovechar la mayor liquidación del sector agroexportador— generó críticas entre analistas, que también recordaron la frase de Caputo en redes sociales, cuando en julio escribió “compra campeón” frente a quienes advertían que el dólar estaba barato y el peso sobrevaluado.

Durante su exposición en Nueva York, el ministro sostuvo que espera que el peso siga apreciándose a medida que crezca su demanda, impulsado por un proceso de “remonetización” de la economía.

Recompra de bonos y acuerdos con Estados Unidos

Caputo también anticipó que Argentina planea recomprar bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030, utilizando una fuente de financiamiento más económica, y que funcionarios argentinos firmaron un acuerdo de confidencialidad con Estados Unidos que les impide divulgar detalles.

La política cambiaria es, tanto a nivel local como internacional, uno de los puntos más cuestionados de la gestión Milei. El economista Carlos Melconian la calificó como un “populismo berreta de clase alta”, argumentando que favorece a sectores con capacidad de ahorro en dólares y genera un saldo negativo en la balanza turística, al incentivar viajes al exterior y desalentar el turismo receptivo.

Reclamos de los inversores

Esta semana, Pramol Dhawan, jefe de gestión de carteras de mercados emergentes del fondo PIMCO, instó al Gobierno a eliminar el sistema de bandas cambiarias y permitir que el peso flote libremente. “Les aconsejo encarecidamente que dejen flotar su moneda mientras los tiempos son buenos. Los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de la moneda. Punto. Final”, sostuvo el ejecutivo.

El planteo de PIMCO se suma al de otros inversores que consideran que el peso está sobrevaluado y que Argentina debería avanzar hacia un esquema más flexible. Por ahora, el presidente Milei no dio señales de aceptar ese cambio, aunque las declaraciones de Caputo ante J.P. Morgan podrían interpretarse como el primer gesto de acercamiento hacia ese reclamo del mercado internacional.

