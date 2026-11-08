El papa León XIV ya emprendió su viaje a la Argentina tras finalizar su visita en Uruguay en el inicio de una gira que también incluirá a Perú. En ese marco, se conoció un mensaje de bienvenida que recibió por parte de Aerolíneas Argentinas.
El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo trajo a la Argentina
El sumo pontífice llegó al país en un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas. "Es un orgullo acompañar a Su Santidad. Nos honra contar con su presencia a bordo".
8 de noviembre 2026 · 18:11hs
Mientras realizaban los preparativos del vuelo, una de las azafatas dejó un mensaje para el líder de la iglesia católica: “Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV, así como a toda su delegación y a los periodistas que lo acompañan en este viaje. Nos honra contar con su presencia a bordo”.