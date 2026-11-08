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El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo trajo a la Argentina

El sumo pontífice llegó al país en un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas. "Es un orgullo acompañar a Su Santidad. Nos honra contar con su presencia a bordo".

8 de noviembre 2026 · 18:11hs
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El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo trajo a la Argentina

El papa León XIV ya emprendió su viaje a la Argentina tras finalizar su visita en Uruguay en el inicio de una gira que también incluirá a Perú. En ese marco, se conoció un mensaje de bienvenida que recibió por parte de Aerolíneas Argentinas.

Mientras realizaban los preparativos del vuelo, una de las azafatas dejó un mensaje para el líder de la iglesia católica: “Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV, así como a toda su delegación y a los periodistas que lo acompañan en este viaje. Nos honra contar con su presencia a bordo”.

León XIV Argentina
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