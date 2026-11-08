El hincha de Rosario Central que festejó antes de tiempo lanzó amenazas tras las burlas

El hincha de Rosario Central que se hizo viral tras gritar "somos bicampeones" sin el resultado de Boca, reaccionó con extrema violencia en las redes sociales

El hincha de Rosario Central, Eric Grennon , quien se volvió viral tras saltar al campo de juego del Gigante de Arroyito y gritar eufórico "somos bicampeones" sin conocer el resultado final de Boca , reaccionó con extrema violencia ante las burlas masivas en las redes sociales y lanzó graves amenazas de agresión física.

El episodio se originó en la última fecha del Torneo Clausura, instancia en la que Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors definieron en simultáneo el campeonato de la Tabla Anual.

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El descargo del hincha de Rosario Central que festejó antes de tiempo

En medio de la confusión generada en el estadio auriazul por una falsa versión sobre el desenlace del partido del Xeneize ante Defensa y Justicia —donde se creía erróneamente que había conseguido el empate o que el tanto decisivo había sido anulado—, los simpatizantes invadieron el terreno de juego para celebrar un título inexistente.

INSOLITO:Los jugadores e hinchas de Rosario Central festejan el campeonato, pese a la victoria de Boca. Nadie les avisa... https://t.co/ja3uQAli3V — Toto suspendido (@TotoTermo2) November 7, 2026

La consagración real fue para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que se impuso por 1 a 0 en la última jugada y se quedó con el certamen por un margen de un solo punto, lo que provocó una abrupta transición entre la euforia y la desolación en Arroyito, donde los referentes del plantel, como Marco Ruben, Juan Cruz Komar y Ángel Di María, mostraron una profunda resignación.

Convertido inmediatamente en el principal blanco de memes y mofas en las plataformas digitales debido a su frustrada aparición televisiva, Grennon volcó su furia a través de estados en sus cuentas privadas de Instagram y WhatsApp.

Lejos de minimizar la situación, profirió insultos y advertencias intimidatorias hacia los usuarios y, en particular, hacia hinchas de Newell's Old Boys, el clásico rival, que se sumaron a las cargadas.

A través de sus historias de Instagram, expresó: «Uno por uno los voy a buscar, hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado, vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta me escribe y lo busco», añadiendo que quienes enviaban solicitudes de seguimiento también «iban a cobrar uno por uno».

La escalada continuó en WhatsApp, donde precisó una ubicación geográfica y amenazó directamente con apuñalar a sus detractores: "Paysandú y Mazza. El que se la aguanta lo espero mano a mano, uno por uno, pingüinos de mierda. Vamos a ver quién sale vivo" y "Vengan de a uno, putos. ¿Son picantes por redes sociales? Los voy a apuñalar uno por uno".

Pese a la privacidad de sus perfiles, las capturas de pantalla de sus mensajes se filtraron masivamente, ampliando la repercusión de un papelón deportivo que trascendió el ámbito estrictamente futbolístico y derivó en una abierta intimidación pública en el plano digital.