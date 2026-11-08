Agenda oficial: cómo será el primer día del Papa León XIV en Argentina

El Sumo Pontífice llegará al país alrededor de las 16.30 desde Uruguay y aterrizará en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires.

El Papa León XIV viajó a Paysandú el sábado 7 de noviembre de 2026. Foto: AP/Andrew Medichini.

El Papa León XIV viajó a Paysandú el sábado 7 de noviembre de 2026. Foto: AP/Andrew Medichini.

El Papa León XIV llega este domingo a Argentina tras pasar tres días en Uruguay. Se espera que el Sumo Pontífice arribe al Aeroparque Internacional Jorge Newbery en Buenos Aires alrededor de las 16.30.

En esta oportunidad, León XIV estará cuatro días en el país, entre el 8 y el 11 de noviembre. Bajo el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", el Papa concentrará su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Claypole, Luján y Córdoba.

La agenda de León XIV está dividida entre su rol como Sumo Pontífice y su tarea como jefe de Estado del Vaticano, por eso se encontrará con fieles y eclesiásticos, pero también con referentes de la política y de la sociedad civil, como el presidente Javier Milei, el movimiento de jóvenes y el mundo del trabajo.

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Día uno: todo lo que hay que saber

Tras aterrizar en Aeroparque, el Papa visitará la plaza San Martín de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Retiro, para rendir un homenaje ante el monumentodel prócer argentino, que también es el libertador del Perú, la patria adoptiva del pontífice.

De allí se dirigirá a la Casa Rosada donde será recibido alrededor de las 17.20 y media hora después entablará un reunión con el presidente Javier Milei acompañado por el canciller Pablo Quirno. También lo esperarán el titular del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach.

Cayendo la tarde, el Sumo Pontífice dará su primer discurso en suelo argentino en el Palacio Libertad. Allí se encontrará con autoridades y representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Las actividades de este domingo terminarán allí y según pudo confirmar La Capital el Santo Padre no se trasladará en papamóvil durante la jornada.

Dónde se hospeda León XIV en Buenos Aires

Durante su estadía en el país, el Papa se hospedará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena del barrio de Recoleta, y utilizará la residencia para mantener encuentros privados fuera de su agenda oficial.

Ubicado en avenida Alvear 1637, el edificio funciona como sede de la representación pontificia desde 1952. Durante la estadía de León XIV no solo será el lugar donde descansará después de cada jornada, sino también un espacio reservado para reuniones sin cámaras ni transmisión pública.

Días siguientes

El lunes 9, declarado feriado nacional, el Papa visitará a las 9.15 el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas con discapacidad que reciben atención en la institución.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En ese mismo lugar, Juan Pablo II ofició una celebración durante su primera visita a la Argentina, en 1982.

Por la tarde, a las 16.10, León XIV visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Después se reunirá con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada terminará con una celebración de vísperas junto a integrantes del Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

El martes, el Papa viajará a Córdoba. Partirá desde Aeroparque a las 7.30 y, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15.15 se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55. Por la noche, a las 20.15, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense estimó que la convocatoria podría reunir entre tres y cuatro millones de personas.

La despedida oficial está prevista para las 14 en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, desde donde el Pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira.