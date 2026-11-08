A pocas horas de la llegada del Papa León XIV al país, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó en sus redes sociales que "está todo listo" para recibirlo y destacó el trabajo conjunto de las autoridades para organizar la visita.
Karina Milei: "Está todo listo para recibir al Papa León XIV"
La secretaria general de la Presidencia destacó el trabajo conjunto de las distintas autoridades para organizar la visita del Sumo Pontífice.
Milei destacó particularmente el trabajo conjunto del gobierno nacional con la Iglesia y las administraciones de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. Expresó su deseo de que el acontecimiento sea una oportunidad de encuentro y unidad.
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"¡Todo listo para recibir al papa León XIV!"
"¡Todo listo para recibir al papa León XIV!", comenzó la publicación en la red social X de la secretaria general de la Presidencia. "Desde el gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de Caba, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", aseguró.
"Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en «Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios»", concluyó.
El mensaje se suma a las actividades de preparación para la visita apostólica de León XIV, que llegará este domingo y permanecerá en Argentina hasta el 11 de noviembre, con una agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján.