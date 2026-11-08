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Karina Milei: "Está todo listo para recibir al Papa León XIV"

La secretaria general de la Presidencia destacó el trabajo conjunto de las distintas autoridades para organizar la visita del Sumo Pontífice.

8 de noviembre 2026 · 11:46hs
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Karina Milei: Está todo listo para recibir al Papa León XIV

Karina Milei: "Está todo listo para recibir al Papa León XIV"

A pocas horas de la llegada del Papa León XIV al país, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó en sus redes sociales que "está todo listo" para recibirlo y destacó el trabajo conjunto de las autoridades para organizar la visita.

Milei destacó particularmente el trabajo conjunto del gobierno nacional con la Iglesia y las administraciones de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. Expresó su deseo de que el acontecimiento sea una oportunidad de encuentro y unidad.

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"¡Todo listo para recibir al papa León XIV!"

"¡Todo listo para recibir al papa León XIV!", comenzó la publicación en la red social X de la secretaria general de la Presidencia. "Desde el gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de Caba, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", aseguró.

"Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en «Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios»", concluyó.

El mensaje se suma a las actividades de preparación para la visita apostólica de León XIV, que llegará este domingo y permanecerá en Argentina hasta el 11 de noviembre, con una agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Papa León XIV Karina Milei
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