Primer acto en la visita del Papa León XIV: en la Plaza San Martín en Buenos Aires realizó un homenaje al Libertador

Se trata del primer recorrido desde Aeroparque hacia Plaza San Martín, donde inaugura su actividad oficial en Argentina.

El papa León XIV realizó su primera actividad programada en su intensa agenda y visitó el Monumento al General San Martín , donde dejará un homenaje al prócer argentino.

Posteriormente, irá a la Casa Rosada , donde tendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei y después asistirá a un acto en el Palacio Libertad con funcionarios, dirigentes y legisladores de todas las fuerzas políticas.

El cronograma de actividades del Papa León XIV

La agenda continuará a las 18.30 con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. También participará el Gabinete nacional.

Al finalizar, Milei y León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19.

Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria y encuentros institucionales

La primera actividad del lunes será a las 9.15, cuando el Papa visite al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, con la presencia del presidente Milei. La ceremonia será transmitida por cadena nacional y se estima que podría convocar a un millón y medio de personas.

Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17.20 se reunirá con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada continuará a las 18.45 con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena privada con los obispos en el Arzobispado.