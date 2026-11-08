Uno Santa Fe | El País | León XIV

Primer acto en la visita del Papa León XIV: en la Plaza San Martín en Buenos Aires realizó un homenaje al Libertador

Se trata del primer recorrido desde Aeroparque hacia Plaza San Martín, donde inaugura su actividad oficial en Argentina.

8 de noviembre 2026 · 17:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Primer acto en la visita del Papa León XIV: en la Plaza San Martín en Buenos Aires realizó un homenaje al Libertador

El papa León XIV realizó su primera actividad programada en su intensa agenda y visitó el Monumento al General San Martín, donde dejará un homenaje al prócer argentino.

Posteriormente, irá a la Casa Rosada, donde tendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei y después asistirá a un acto en el Palacio Libertad con funcionarios, dirigentes y legisladores de todas las fuerzas políticas.

El cronograma de actividades del Papa León XIV

La agenda continuará a las 18.30 con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. También participará el Gabinete nacional.

Al finalizar, Milei y León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19.

Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria y encuentros institucionales

La primera actividad del lunes será a las 9.15, cuando el Papa visite al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, con la presencia del presidente Milei. La ceremonia será transmitida por cadena nacional y se estima que podría convocar a un millón y medio de personas.

Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17.20 se reunirá con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada continuará a las 18.45 con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

León XIV San Martín
Noticias relacionadas
historico: el papa leon xiv ya esta en argentina y comenzo su gira en territorio nacional

Histórico: el Papa León XIV ya está en Argentina y comenzó su gira en territorio nacional

El papa León XIV destacó el rol de las familias en la transmisión de la fe y consagró Uruguay a la Virgen

El papa León XIV destacó el rol de las familias en la transmisión de la fe y consagró Uruguay a la Virgen

Karina Milei: Está todo listo para recibir al Papa León XIV

Karina Milei: "Está todo listo para recibir al Papa León XIV"

El Papa León XIV viajó a Paysandú el sábado 7 de noviembre de 2026. Foto: AP/Andrew Medichini.

Agenda oficial: cómo será el primer día del Papa León XIV en Argentina

Lo último

Liverpool venció al Crystal Palace con un gol de Mac Allister y trepó al cuarto puesto

Liverpool venció al Crystal Palace con un gol de Mac Allister y trepó al cuarto puesto

El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo trajo a la Argentina

El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo trajo a la Argentina

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

Último Momento
Liverpool venció al Crystal Palace con un gol de Mac Allister y trepó al cuarto puesto

Liverpool venció al Crystal Palace con un gol de Mac Allister y trepó al cuarto puesto

El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo trajo a la Argentina

El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo trajo a la Argentina

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

El hincha de Rosario Central que festejó antes de tiempo lanzó amenazas tras las burlas

El hincha de Rosario Central que festejó antes de tiempo lanzó amenazas tras las burlas

Primer acto en la visita del Papa León XIV: en la Plaza San Martín en Buenos Aires realizó un homenaje al Libertador

Primer acto en la visita del Papa León XIV: en la Plaza San Martín en Buenos Aires realizó un homenaje al Libertador

Ovación
Colapinto apuntó al problema que lo condicionó en Brasil: Fue la peor largada del año

Colapinto apuntó al problema que lo condicionó en Brasil: "Fue la peor largada del año"

Norris ganó en Brasil y Colapinto cerró una carrera complicada en el puesto 13

Norris ganó en Brasil y Colapinto cerró una carrera complicada en el puesto 13

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

Liverpool venció al Crystal Palace con un gol de Mac Allister y trepó al cuarto puesto

Liverpool venció al Crystal Palace con un gol de Mac Allister y trepó al cuarto puesto

Siemienczuk, satisfecho por el inicio de Unión: Aún estamos en construcción

Siemienczuk, satisfecho por el inicio de Unión: "Aún estamos en construcción"

Policiales
La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"