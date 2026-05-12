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El paro bancario nacional tiene fecha oficial: cuándo es y qué entidades están involucradas

El gremio de bancarios dispuso un paro nacional para esta semana. Alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario

12 de mayo 2026 · 09:14hs
El paro bancario nacional tiene fecha oficial: cuándo es y qué entidades están involucradas

El paro bancario nacional tiene fecha oficial: cuándo es y qué entidades están involucradas

Este miércoles 16 de mayo habrá una medida de fuerza que afectará parcialmente la atención en entidades bancarias públicas, con reducción de horarios y posibles demoras en distintos trámites presenciales. El paro nacional de La Bancaria alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, cuyos servicios funcionarán de manera limitada durante la jornada.

Según se informó, el Banco Central cerrará tres horas antes de lo habitual. De esta manera, la atención será únicamente entre las 10 y las 12, cuando normalmente funciona hasta las 15.

En tanto, las sucursales del Banco Hipotecario también reducirán su horario de atención y cerrarán tres horas antes de lo previsto.

La situación podría generar complicaciones en operaciones que requieren atención presencial por ventanilla, por lo que algunos trámites podrían ser reprogramados para el día siguiente.

Qué operaciones podrían tener demoras en los bancos

Entre los servicios que podrían verse afectados aparecen:

  • Acreditaciones bancarias.
  • Depósito y cobro de cheques.
  • Operaciones empresariales.
  • Trámites presenciales en sucursales.

Desde las entidades aclararon que podrían registrarse demoras administrativas debido a la reducción horaria.

Qué servicios funcionarán normalmente

A pesar de la medida, todas las operaciones digitales continuarán funcionando sin inconvenientes. Entre ellas:

  • Transferencias bancarias.
  • Home banking.
  • Pagos electrónicos.
  • Uso de billeteras virtuales.

Además, seguirá habilitada la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, utilizando tarjeta de débito y DNI.

El comunicado de la Asociación Bancaria

"Desde la Asociación Bancaria convocamos a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público, para el día miércoles 13/5, en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a los trabajadores.

En el BCRA, la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social.

Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación.

En el Banco Hipotecario denunciamos el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores sin sus puestos de trabajo.

Frente a estos escenarios, ratificamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del empleo y de cada derecho avasallado. No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre los trabajadores".

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