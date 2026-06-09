Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Soledad, la dueña del Ford Ka negro, por supuesto encubrimiento

Es la tercera persona arrestada luego de Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta. Prestó el auto donde habrían trasladado el cuerpo de Agostina

Soledad Andreani es la dueña del auto Ford Ka negro que habría utilizado Claudio Barrelier en el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada brutalmente en la ciudad de Córdoba , y fue detenida anoche por supuesto encubrimiento.

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado también por encubrimiento.

Andreani, pareja de Fassetta, fue trasladada bajo un fuerte operativo encabezado por la Policía de Córdoba a la Jefatura de Policía de Córdoba.

Además, el abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron "dos ADN debajo de las uñas" de la menor de edad, un dato clave para el avance de la investigación impulsada por el fiscal Raúl Garzón.

Agostina Vega femicidio Córdoba secreto de sumario

La adolescente sufrió abuso sexual, fue asesinada por asfixia y descuartizada

Por el crimen de Agostina Vega en Córdoba, la Justicia ordenó detener este lunes a la dueña del Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo de la nena de 14 años al descampado donde lo encontraron.

Se trata de Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio. Fue confirmado a TN por los abogados de la familia de la nena.

Según pudo saber este medio, está acusada de “encubrimiento agravado” y ya fue trasladada a la Jefatura de Policía de Córdoba.

Es la tercera detención en la causa: se suma a la de Barrelier y a la de su amigo, Osvaldo Fasseta, que también es investigado por encubrimiento.

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Pruebas en su contra

Días atrás, el abogado que representa a la familia de Agostina Vega se presentó en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani.

Para Carlos Nayi, la dueña del Ford Ka habría encubierto a Barrelier y lo ayudó en la logística para que el hombre pudiera trasladar el cuerpo hasta el descampado donde la encontraron asesinada.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, detalló Nayi.

“Hay un mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad. Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso es un delito llamado encubrimiento. Sostenemos que hizo un aporte logístico”, advirtió el abogado.

Qué declaró Soledad tras el femicidio de Agostina en Córdoba

Tras el femicidio, Andreani habló con la prensa y dio su versión sobre lo qué ocurrió el día en que la adolescente desapareció.

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, expresó.

En ese sentido, explicó: “Era normal que usara mi auto, no me llamó la atención que me lo haya pedido ese día”. Sin embargo, admitió que sí le sorprendió el acercamiento porque hacía más de una semana que no se veían.

Según contó, Barrelier se fue con el vehículo durante más de una hora. “No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación”, afirmó.

Frente a la consulta sobre le motivo por el que habían lavado el auto, insistió: “Lo hizo lavar como se hacía lavar normalmente”.

Cuando Barrelier regresó, Soledad volvió a subir al Ford Ka: “No noté nada raro dentro del auto cuando me subí, había olor a cigarrillo. Si hubiera sospechado me hubiera fijado, pero qué me iba a imaginar”.

Después salieron a comprar materiales porque albañiles iban a trabajar en su casa. Fue entonces cuando Barrelier recibió el llamado del padre de Agostina, que fue hasta la casa de Soledad. “Yo estaba presente en la charla, me llamó la atención todo lo que él le contó. Él no titubeó en ningún momento, le contaba las cosas al padre de Agostina con mucha seguridad”, resaltó.