Fuerte rechazo a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

Una estación de servicio de Crespo difundió un spot en el que dos hombres simulaban secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa de basura. Tras la ola de críticas en redes sociales, la empresa pidió disculpas públicas y reconoció que el contenido era “totalmente inapropiado”

20 de septiembre 2025 · 16:27hs
Una estación de servicio de Crespo, Entre Ríos, desató una fuerte ola de indignación y repudio tras difundir una publicidad espeluznante que hacía apología del femicidio y la violencia de género. El video, que fue rápidamente retirado, mostraba a dos hombres que simulaban secuestrar a una mujer, meterla en una bolsa de basura y deshacerse de ella.

El diálogo del spot incluía frases repudiables como: “No, yo no te la puedo creer. Mirá para allá otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en una bolsa y la mandemos por ahí?”.

Repudiable: la espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de género

La difusión del material provocó una inmediata reacción en redes sociales, con miles de usuarios denunciando el contenido. La periodista Ingrid Beck expresó: “Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa”.

El pedido de disculpas

Frente a la magnitud del escándalo, Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. emitió un comunicado oficial pidiendo “sinceras disculpas” y reconociendo que el material era “totalmente inapropiado”.

La firma asumió su responsabilidad y lamentó “profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad”. También reconoció que el video “puede interpretarse como una apología de la violencia de género” y aseguró que “de ninguna manera esa fue nuestra intención”.

La estación de servicio se comprometió a revisar con mayor responsabilidad sus procesos de comunicación para que hechos de este tipo “no vuelvan a repetirse” y reiteró su compromiso de “repudiar cualquier tipo de violencia, trabajando siempre con respeto hacia nuestra comunidad”.

