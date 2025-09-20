El uno por uno de Unión en el empate ante Independiente Rivadavia

Unión dejó pasar una gran chance de escaparse en la punta de la Zona A tras igualar ante Independiente Rivadavia. Lautaro Vargas y Cristian Tarragona, las figuras.

Unión no pudo aprovechar su chance de despegarse en la punta de la Zona A y terminó igualando 2-2 con Independiente Rivadavia en el 15 de Abril. El equipo de Leonardo Madelón arrancó con mucha intensidad, pero un error defensivo derivó en el gol en contra de Mauro Pittón que puso en ventaja a la visita. Sobre el cierre del primer tiempo, Cristian Tarragona lo igualó de penal para darle aire al Tatengue.

En el complemento, Iván Villalba, también en contra, le dio la ventaja transitoria a Unión, pero a los pocos minutos apareció el goleador Álex Arce para sellar el empate definitivo. El Tate tuvo ocasiones para quedarse con los tres puntos, pero falló en los momentos clave y dejó pasar la posibilidad de cortarse en lo más alto de la tabla, aunque sigue siendo líder en soledad.

El boletín de calificaciones de Unión

Matías Tagliamonte (4): Un error garrafal, más allá que estuvo tapado por el sol, en el gol de Independiente Rivadavia para el 2-2 final, ya que se quedó clavado en su arco ante la llegada de Álex Arce. No dio la seguridad de otros partidos, más allá que luego al paraguayo le tapó un gran cabezazo más tarde.

Lautaro Vargas (7): La gran figura de Unión, siempre picante en ofensiva, más allá que atrás dejó algunos espacios. No le pesó para nada la no convocatoria al Sub 20, y estuvo cerca de convertir en el segundo tiempo.

Maizon Rodríguez (4): Se resbaló en la jugada previa al primer gol, por lo cual Matías Fernández se fue solo al arco de Matías Tagliamonte, y llegó el gol en contra de Mauro Pittón. Después ganó y perdió constantemente con los delanteros rivales.

Valentín Fascendini (5): Ganó y perdió, al igual que Maizon Rodríguez, con los delanteros rivales. Le costó el hecho de tener que defender con más espacios, que en los partidos anteriores. De igual manera, es un gran rendidor.

Mateo Del Blanco (6): Muy buen partido del zurdo, siempre mostrándose como una alternativa de ataque, imposibles de descifrar por los rivales. Sin embargo, también dejó espacios en el fondo.

Julián Palacios (4): Había arrancado bien, pero generó muy poco en ataque y le costó mucho el retroceso. Unión depende mucho de su creatividad, ausente en el primer tiempo y a cuentagotas en el segundo tiempo.

Mauricio Martínez (5): No fue su mejor partido, ya que perdió más de las que ganó pero siempre entrega la pelota clara. No estuvo a la altura de partidos anteriores.

Mauro Pittón (6): Se repuso del gol en contra del arranque y se terminó mostrando como el dueño del mediocampo, jugando por tramos en un contexto adverso por al forma en la que estaba parado el equipo-

Franco Fragapane (4): Su regularidad radica en que sigue muy bajo en relación al resto. Impreciso, dubitativo y sin dar una mano hacia atrás. Fue reemplazado. Debe mejorar mucho.

Cristian Tarragona (7): Gran partido del delantero santafesino, siempre hostigó y exigió al fondo de Independiente Rivadavia, y fue un problema sin solución. Definió de gran manera en el penal y siempre trató de ingeniárselas para generar peligro en el arco de Centurión.

Marcelo Estigarribia (4): Muy lejos de los partidos que venía de protagonizar fuera de Santa Fe. Se lo mostró pastoso, lento y en contramano en relación de sus compañeros.

Rafael Profini (5): Ingresó luego del gol de Unión para el 2-1 y se paró bien cerca de Mauro Pittón. Mostró capacidad y enjundia, mientras que también se animó a llegar con pelota dominada.

Augusto Solari (4): No tuvo un buen ingreso. También entró por un desconocido Palacios, y generó bastante poco en ataque.

Nicolás Palavecino (6): Muy buen ingreso del volante ofensivo, siempre la pide, es desequilibrante y tuvo una de cabeza que se la sacó magistralmente Centurión.

Diego Armando Díaz (-): Entró en la parte final en busca de que le quede una. Exigió pero no tuvo chances.