Madelón, con la idea clara en Unión: "Debemos tener los pies sobre la tierra"

Leonardo Madelón se mostró satisfecho con la producción de Unión, más allá del empate ante Independiente Rivadavia. "Hay que aprender a manejar la paciencia", tiró.

20 de septiembre 2025 · 19:43hs
Tras el empate 2-2 de Unión ante Independiente Rivadavia en el estadio 15 de Abril, el entrenador Leonardo Madelón brindó un extenso análisis del encuentro, en el que destacó tanto las virtudes de su equipo como los aspectos a mejorar de cara a lo que viene.

El DT rojiblanco remarcó la intensidad del juego y la paridad que se dio a lo largo de los 90 minutos: “Fue un partido muy intenso, de ida y vuelta, donde los dos equipos se atacaron mucho. Podíamos haberlo ganado, pero también perdido. En otro momento estos encuentros se escapaban en la última jugada, por eso hoy prefiero ver el vaso medio lleno”, aseguró.

El particular análisis de Leo Madelón del empate de Unión

Madelón explicó que durante la semana se había trabajado especialmente en cómo vulnerar la línea de cinco que presentó la Lepra mendocina. En ese sentido, valoró el cambio de actitud en el complemento: “Unión juega bien cuando la pelota va por abajo, no cuando tiramos pelotazos. En el segundo tiempo logramos ser más protagonistas y encontramos espacios”.

El técnico tatengue también se refirió a la necesidad de controlar la ansiedad cuando se juega de local, donde reconoció que los rivales suelen cerrar más los caminos: “Hay que aprender a manejar la paciencia. De visitante se nos abren más los partidos, pero en casa nos esperan y nos conocen. Igual, estoy satisfecho, porque el equipo deja todo dentro de la cancha y seguimos sumando arriba”.

Finalmente, Madelón valoró el presente de su plantel y el acompañamiento de la gente: “Hace dos meses estábamos en una situación muy compleja y hoy estamos bien posicionados. La hinchada apoyó mucho y eso se siente. Debemos mantener los pies sobre la tierra y seguir creciendo con solidez”.

