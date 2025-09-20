¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la primavera en Santa Fe?

El arranque de la primavera tendrá un comienzo inestable y con un descenso de temperatura

El comienzo de la primavera en Santa Fe y la región no se presenta con el clima ideal para celebraciones al aire libre. Según el informe meteorológico, la jornada del domingo se iniciará con cielo cubierto y condiciones inestables , lo que incluye la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante las primeras horas del día .

Con el correr de la mañana y hacia el mediodía, se espera que las condiciones comiencen a mejorar paulatinamente , con una tendencia a que el cielo se vaya despejando.

Se va el calor

En cuanto a las temperaturas, el dato destacado será el descenso térmico a lo largo del día, por lo que la sensación será más fresca en comparación con los últimos días previos al cambio de estación. La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C.

Los vientos moderados a regulares del sector sur y suroeste también se harán sentir, aportando aire frío y contribuyendo a que el ambiente se perciba más invernal que primaveral en estas primeras horas de la nueva estación.

En síntesis, el arranque de la primavera tendrá un comienzo inestable y con bajas temperaturas, aunque con una mejora gradual hacia la tarde, que dará paso a un panorama más favorable para la semana entrante.