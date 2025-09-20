Uno Santa Fe | Santa Fe | primavera

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la primavera en Santa Fe?

El arranque de la primavera tendrá un comienzo inestable y con un descenso de temperatura

20 de septiembre 2025 · 19:17hs
El comienzo de la primavera en Santa Fe y la región no se presenta con el clima ideal para celebraciones al aire libre. Según el informe meteorológico, la jornada del domingo se iniciará con cielo cubierto y condiciones inestables, lo que incluye la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante las primeras horas del día.

Con el correr de la mañana y hacia el mediodía, se espera que las condiciones comiencen a mejorar paulatinamente, con una tendencia a que el cielo se vaya despejando.

Se va el calor

En cuanto a las temperaturas, el dato destacado será el descenso térmico a lo largo del día, por lo que la sensación será más fresca en comparación con los últimos días previos al cambio de estación. La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C.

Los vientos moderados a regulares del sector sur y suroeste también se harán sentir, aportando aire frío y contribuyendo a que el ambiente se perciba más invernal que primaveral en estas primeras horas de la nueva estación.

En síntesis, el arranque de la primavera tendrá un comienzo inestable y con bajas temperaturas, aunque con una mejora gradual hacia la tarde, que dará paso a un panorama más favorable para la semana entrante.

primavera Santa Fe Clima
Viernes con buen tiempo y temperaturas que anticipan la llegada de la primavera

Pellegrini: "No bajemos los brazos, nos queda el último esfuerzo para cambiar la Argentina para siempre"

Sábado en Santa Fe bajo lluvia: enfrenta un doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

La universidad pública, entre "la gratuidad irrenunciable" y un debate que se abre sobre el rol social de los egresados

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Pittón: Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: Nos llevamos un punto y seguimos primeros

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

