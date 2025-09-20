Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El argentino había tenido una buena performance en el inicio de la clasificación en Azerbaiyán, pero en los segundos finales se despistó, impactó contra el muro de contención.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 10:05hs
Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo cerrar de la mejor manera la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Cuando estaba completando una buena vuelta en la Q1, perdió el control de su monoplaza en la curva cuatro y chocó contra el muro de contención del Circuito Callejero de Bakú, lo que derivó en una bandera roja y lo dejó fuera de la Q2. Como consecuencia, deberá partir desde la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

El cierre de la Q1 fue un verdadero infortunio para el piloto de Pilar. Tras un inicio sólido, Colapinto buscaba mejorar sus tiempos en el último intento, cuando el auto se desestabilizó y terminó contra el paredón, repitiendo una imagen similar a la que protagonizó hace un año en el mismo trazado, aunque en aquel entonces con un Williams durante los entrenamientos.

La estrategia de Alpine fue esperar hasta los segundos finales para lanzar las últimas vueltas rápidas, tanto con Colapinto como con Pierre Gasly. Pero la curva cuatro resultó fatal: primero el francés debió utilizar la vía de escape para evitar un choque, y segundos después, el argentino terminó despistado e impactando contra el muro, lo que lo dejó automáticamente sin chances de avanzar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969381650048942429?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969381650048942429%7Ctwgr%5E408c84b221633de0b0323707991f19a593b5adf6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Fautomovilismo%2Fformula-1-gran-premio-de-azerbaiyan-franco-colapinto-clasificacion-fuerte-choque-id687385.html&partner=&hide_thread=false

Antes de ese incidente, Colapinto ya había rozado en más de una ocasión los muros de contención, una constante en Bakú debido a sus calles angostas y curvas cerradas. Sin embargo, hasta ese momento se mantenía en posiciones que lo habilitaban a pasar a la Q2. Tras el accidente, se lo vio visiblemente golpeado anímicamente, bajándose del auto y regresando a pie a los boxes con la cabeza gacha.

Cómo partirá Colapinto en Azerbaiyán

El argentino partirá desde la 16ª ubicación, aunque habrá que esperar si su auto requiere algún cambio de componentes que lo obligue a penalizar y perder más posiciones. Gasly, en tanto, saldrá tres lugares más atrás.

La clasificación en Azerbaiyán estuvo marcada por la incertidumbre y los accidentes: hubo tres banderas rojas en la Q1 y otra más en la Q2 por un fuerte golpe de Oliver Bearman. Como suele ocurrir en Bakú, el trazado volvió a demostrar por qué es considerado uno de los más complicados y riesgosos del calendario.

Colapinto Azerbaiyán Fórmula 1
Noticias relacionadas
los horarios que se vienen para franco colapinto en el gp de azerbaiyan de la formula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

formula 1 on board: asi es una vuelta en el gp de azerbaiyan

Fórmula 1 on board: así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán

alpine y colapinto, al limite: riesgo de sancion por el motor en la formula 1

Alpine y Colapinto, al límite: riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1

el palito de james vowles a alpine: colapinto rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados

El palito de James Vowles a Alpine: "Colapinto rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados"

Lo último

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Último Momento
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Ovación
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: Me desconcentró un poco lo de Gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná