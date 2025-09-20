Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El argentino había tenido una buena performance en el inicio de la clasificación en Azerbaiyán, pero en los segundos finales se despistó, impactó contra el muro de contención.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo cerrar de la mejor manera la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 . Cuando estaba completando una buena vuelta en la Q1, perdió el control de su monoplaza en la curva cuatro y chocó contra el muro de contención del Circuito Callejero de Bakú , lo que derivó en una bandera roja y lo dejó fuera de la Q2. Como consecuencia, deberá partir desde la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

El cierre de la Q1 fue un verdadero infortunio para el piloto de Pilar. Tras un inicio sólido, Colapinto buscaba mejorar sus tiempos en el último intento, cuando el auto se desestabilizó y terminó contra el paredón, repitiendo una imagen similar a la que protagonizó hace un año en el mismo trazado, aunque en aquel entonces con un Williams durante los entrenamientos.

La estrategia de Alpine fue esperar hasta los segundos finales para lanzar las últimas vueltas rápidas, tanto con Colapinto como con Pierre Gasly. Pero la curva cuatro resultó fatal: primero el francés debió utilizar la vía de escape para evitar un choque, y segundos después, el argentino terminó despistado e impactando contra el muro, lo que lo dejó automáticamente sin chances de avanzar.

A desperate end to Q1 for Alpine



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP

Antes de ese incidente, Colapinto ya había rozado en más de una ocasión los muros de contención, una constante en Bakú debido a sus calles angostas y curvas cerradas. Sin embargo, hasta ese momento se mantenía en posiciones que lo habilitaban a pasar a la Q2. Tras el accidente, se lo vio visiblemente golpeado anímicamente, bajándose del auto y regresando a pie a los boxes con la cabeza gacha.

Cómo partirá Colapinto en Azerbaiyán

El argentino partirá desde la 16ª ubicación, aunque habrá que esperar si su auto requiere algún cambio de componentes que lo obligue a penalizar y perder más posiciones. Gasly, en tanto, saldrá tres lugares más atrás.

La clasificación en Azerbaiyán estuvo marcada por la incertidumbre y los accidentes: hubo tres banderas rojas en la Q1 y otra más en la Q2 por un fuerte golpe de Oliver Bearman. Como suele ocurrir en Bakú, el trazado volvió a demostrar por qué es considerado uno de los más complicados y riesgosos del calendario.