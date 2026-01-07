Uno Santa Fe | El País | Chubut

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por "los responsables"

Ignacio Torres aseguró que avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y que “van a terminar presos”

7 de enero 2026 · 09:12hs
La Justicia determinó que el incendio en Chubut fue intecional. Así lo informó su gobernador Ignacio Torres

La Fiscalía de la provincia de Chubut confirmó que el incendio forestal que se registró en la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, fue intencional, según informó el gobernador Ignacio Torres, quien le apuntó a los responsables y dijo que “van a terminar presos”.

El gobernador de Chubut afirmó que "el incendio fue intencional"

“Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”, señaló Torres.

Torres dijo que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y manifestó: “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, el gobernador dijo que “la prioridad ahora es controlar el fuego”, a la vez que detalló el estado de los distintos focos activos y controlados en diversas localidades cordilleranas de la provincia.

“Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño”, indicó.

Asimismo, Torres dijo: “El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”.

“Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”, expresó.

En relación al operativo, el Gobernador precisó que trabajan más de 180 combatientes, más de 100 personas en tareas logísticas, cinco aviones hidrantes y un helicóptero, a la vez que resaltó el apoyo de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, provincia que aportó un avión hidrante de mayor porte, además del acompañamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por "los responsables"

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Los Pumas 7's inician su pretemporada en Mar del Plata

Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe