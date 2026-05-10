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Una ilusión que crece: Unión viaja directamente a Córdoba para visitar a Belgrano

Unión tenía preparada la logística por una posible clasificación y viaja directamente a Córdoba para enfocarse en el cruce de los cuartos de final ante Belgrano

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 08:26hs
Una ilusión que crece: Unión viaja directamente a Córdoba para visitar a Belgrano

Prensa Unión

La ilusión ya dejó de ser una expresión de deseo para convertirse en una realidad palpable. Después de dar un golpe fuerte en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, Unión no pierde tiempo y activa inmediatamente el siguiente paso de un camino que entusiasma.

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Antes incluso de disputar el duelo de los octavos de final del Apertura, el cuerpo técnico y la dirección deportiva ya habían diseñado un operativo especial contemplando una eventual clasificación a los cuartos de final y el plan se pone en marcha apenas consumada la victoria.

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Unión viaja a Córdoba

Tras pasar la noche en Mendoza y desayunar este domingo, la delegación viajaba directamente hacia Córdoba para extender la concentración de cara al choque del próximo martes ante Belgrano en el estadio Julio César Villagra, con horario todavía a confirmar.

Leonardo Madelón

La decisión implica un esfuerzo económico importante por parte del club, ya que nuevamente se dispuso un traslado en chárter con el objetivo de reducir tiempos, maximizar el descanso y evitar el desgaste físico en plena seguidilla de partidos decisivos.

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El rival tampoco será sencillo. El Pirata llega fortalecido luego de quedarse con el clásico y ahora espera en Alberdi con la intención de seguir avanzando. Pero en Unión el foco está puesto en sostener este momento de confianza que revitalizó al plantel y volvió a encender la ilusión de la gente. Lejos de relajarse tras la clasificación, el Tatengue eligió seguir en movimiento. Porque cuando el sueño empieza a tomar forma, cada detalle cuenta.

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