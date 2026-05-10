La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este domingo 10 de mayo en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este domingo
Cortes programados para este domingo 10 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
10 de mayo 2026 · 08:31hs
• 8 a 12:
- Por 4 de Enero, entre avenida General López y Moreno
- Boneo, Don Guanella, Estrada y Pasaje Santa Fe
- Javier de la Rosa, Boneo, Chile y Estrada
Mantenimiento
- Hipólito Yrigoyen, Bulevar Pellegrini, San Lorenzo y 1° de Mayo
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13:
- Por San Martín, entre Lisandro de la Torre y Mendoza
- Por Salta, entre San Martín y San Jerónimo
Mantenimiento de Subestación