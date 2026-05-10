Cortes programados por EPE para este domingo

Cortes programados para este domingo 10 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este domingo 10 de mayo en SANTA FE

- Por 4 de Enero, entre avenida General López y Moreno

- Boneo, Don Guanella, Estrada y Pasaje Santa Fe

- Javier de la Rosa, Boneo, Chile y Estrada

Mantenimiento

- Hipólito Yrigoyen, Bulevar Pellegrini, San Lorenzo y 1° de Mayo

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

- Por San Martín, entre Lisandro de la Torre y Mendoza

- Por Salta, entre San Martín y San Jerónimo

Mantenimiento de Subestación