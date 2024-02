Javier Milei aseguró que el conflicto con la provincia de Chubut se resolverá en la Justicia

" Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia ... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás...", señaló el mandatario en la red social X en respuesta a una publicación del gobernador chubutense.

Anteriormente, Torres había señalado: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias".

"Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", continuó Torres.

El cruce en redes comenzó luego de que el presidente considerara que el mandatario chubutense estaría incurriendo en un delito si efectivamente corta el suministro de gas y petróleo como advirtió. En su acusación, Milei citó un artículo del Código Penal al respecto.

"Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años", posteó el economista libertario en la red social X.

Más temprano, el jefe de Estado expresó a través de X: “Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación... Además, ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes me da asco”, en medio de los apoyos de gobernadores a la decisión de Chubut.

