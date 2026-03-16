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Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Con el feriado del martes por el Día de la Memoria y el lunes no laborable con fines turísticos, los argentinos se preparan para el descanso extendido de marzo

16 de marzo 2026 · 11:26hs
El próximo feriado es el 24 de marzo tras el 23 declarado como no laborable

El próximo feriado es el 24 de marzo tras el 23 declarado como no laborable

El calendario de marzo de 2026 presenta un feriado tras la llegada oficial del otoño. Este próximo lunes 23 y martes 24 de marzo conforman un fin de semana de cuatro días que, aunque invita al turismo y al relax, tiene como eje central una de las fechas más reflexivas de la historia argentina reciente.

En el caso del lunes 23 de marzo, este permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta fecha recuerda el inicio de la última dictadura cívico-militar en 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

Feriados que restan en Argentina

Cuales son los fines de semana largo del año

Del 21 al 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Del 2 al 5 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que coincidirá con el Jueves Santo y Viernes Santo.

Del 1 al 3 de mayo: tres días de descanso por el Día del Trabajador (viernes)

Del 23 al 25 de mayo: tres días de descanso por el Día de la Revolución de Mayo (lunes 25)

Del 13 al 15 de junio: tres días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se pasa al 15 por ser un feriado trasladable)

Del 9 al 12 de julio: cuatro días de descanso por el Día de la Independencia (jueves 9) y el viernes 10, día no laborable con fines turísticos

Del 15 al 17 de agosto: tres días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (lunes 17).

Del 10 al 12 de octubre: tres días de descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12)

Del 21 al 23 de noviembre: tres días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional (la fecha original era el viernes 20 pero se traspasó al lunes 23)

Del 5 al 8 de diciembre: el lunes 7 es día no laborable y el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Del 25 al 27 de diciembre: tres días de descanso por Navidad (viernes 25)

Cuáles serán los días no laborables con fines turísticos

El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos de 2026 el lunes 23 de marzo, –que antecede al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia–, el viernes 10 de julio –fecha posterior al Día de la Independencia– y el lunes 7 de diciembre, en la antesala del Día de la Inmaculada Concepción de María.

La diferencia entre feriado y día no laborable

La diferencia fundamental entre feriado y día no laborable reside en la obligatoriedad y las condiciones laborales aplicables en cada caso.

Mientras que el feriado puente constituye un día de descanso nacional obligatorio, destinado a prolongar los fines de semana para estimular el turismo interno, el día no laborable solo se implementa si el empleador así lo decide.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes trabajen en feriados puente deben percibir una remuneración doble respecto a su jornada habitual, y en esos días rigen las mismas normas legales que regulan el descanso dominical.

Por el contrario, al tratarse de una decisión opcional de la empresa, el día no laborable no otorga a los empleados el derecho a un pago adicional por trabajar en esa fecha.

Esta diferencia impacta en la remuneración y el régimen laboral que deben aplicarse tanto a trabajadores como a compañías en cada uno de estos supuestos.

feriado marzo Argentina
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