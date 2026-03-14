Adorni dijo que su pareja "fue una invitada del presidente" a Nueva York y que por eso lo acompañó en el avión presidencial

El Jefe de Gabinete también plantó sospechas sobre la difusión de las imágenes sobre su viaje a Punta del Este, al afirmar que “tenían un video guardado de hace un mes”

El jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a dar explicaciones sobre la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, durante el último viaje de la comitiva presidencial a Nueva York , dijo que ella fue invitada por Javier Milei y anticipó que “probablemente” no vuelva a acompañarlo en próximos vuelos oficiales.

“El hecho es que mi mujer fue una invitada del presidente”, aseguró el funcionario en diálogo con Forbes Argentina. Y también habló sobre la polémica por el viaje a Punta del Este: “ Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes , cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”.

Respecto de si los registros provienen de un organismo público, remarcó que eso “está bajo investigación”, y también deslizó sospechas sobre la autoría del video.

“Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni ilegal, ni antiético, ni malo”, enfatizó Adorni. Además, insistió en que fue una invitación de un “amigo de toda la vida”, en referencia al periodista Marcelo Grandio, y que acordaron que el ex vocero presidencial pagara su parte.

Grandio se había expresado en el mismo sentido el jueves. “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado”, aseguró el conductor de la TV Pública.

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Manuel Adorni aseguró que "probablemente no tenga sentido" que su esposa viaje otra vez al exterior junto a él, ya que es "exponerse a que una manga de seres llenos de maldad" lo ataque.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/qPm2RCDefi — Corta (@somoscorta) March 14, 2026

Deslomarse

Adorni también admitió que fue un error la utilización del término “deslomarse” cuando intentó explicar el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial. “Te genera angustia y bronca que uno hace las cosas bien, te podés equivocar, pero la equivocación debería ser la forma de aprender. Lo que está mal, está mal. Y yo estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada. Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”, dijo.

“Cuando dije la palabra «deslomado» generó una sensación de rechazo que está perfecto, porque realmente estuvo mal la palabra. Pero fue en el afán de contar con mucho convencimiento lo que se estaba haciendo acá. Jamás tuvo en mi mente la mala intención”, añadió.

Antes, Adorni había hecho un descargo en sus redes sociales. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse”, reconoció el jefe de Gabinete en un posteo de su cuenta de X.

Y siguió: “Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

Más adelante, el jefe de Gabinete agradeció el “apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”.