Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington

El mandatario estará presente en el evento que se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center

17 de noviembre 2025 · 13:34hs
Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington

El presidente Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a su par estadounidense, Donald Trump. Será el 5 de diciembre.

El mandatario seguirá el sorteo de la Copa del Fútbol 2026 de la FIFA desde el palco presidencial, acompañado de su par republicano Donald Trump. Es que en esta edición del mega evento deportivo, Estados Unidos, México y Canadá serán sede compartida.

En Washington

El sorteo se realizará a las 14 en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho ideológico y personal. En tándem trabajan para dar barrer con los gobiernos populistas y consolidar a la derecha en la región.

De esta forma, Milei viajará por vez número 15 a Estados Unidos y podría firmar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca. Se trata de una posibilidad que no fue confirmada por los canales oficiales.

Javier Milei Donald Trump Mundial
Noticias relacionadas
diego santilli jurara como ministro del interior ante el presidente javier milei

Diego Santilli jurará como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei

la casa rosada retoma esta semana el dialogo con gobernadores por el presupuesto y las tres reformas

La Casa Rosada retoma esta semana el diálogo con gobernadores por el Presupuesto y las tres reformas

Patricia Bullrich asumirá en la Cámara de Senadores

Patricia Bullrich asume como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado: "Dejaré todo"

El legislador de la LLA habló sobre la actividad en el Senado

El Senado debatirá en extraordinarias el Presupuesto 2026, la modernización laboral y la ley de glaciares

Lo último

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

Último Momento
La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8% por inflación: Es insuficiente y no cubre la pérdida del año

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8% por inflación: "Es insuficiente y no cubre la pérdida del año"

Riquelme: Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca

Riquelme: "Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca"

Ovación
Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus