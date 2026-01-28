Javier Milei se subió a las tablas en Mar del Plata y cantó "El Rock del Gato" junto a Fátima Florez

Javier Milei sorprendió a los espectadores del Teatro Roxy de Mar del Plata con un show musical. Estaba su hermana Karina y la ministra Sandra Pettovello

En una noche cargada de sorpresas en la temporada teatral de Mar del Plata, el presidente Javier Milei rompió el protocolo y se convirtió en la estrella invitada del espectáculo de Fátima Florez . El mandatario subió al escenario sobre el final de la función para interpretar, micrófono en mano, el clásico de Los Ratones Paranoicos, "El Rock del Gato" .

El momento cumbre ocurrió ante una sala colmada que celebró con aplausos y teléfonos en alto la faceta rockera del Jefe de Estado.

Operativo seguridad y comitiva reducida

El Presidente arribó al Teatro Roxy pasadas las 20.50, donde fue recibido en la vereda por la propia Fátima Florez, quien lo esperó caracterizada como uno de sus personajes, generando un fuerte revuelo entre el público que hacía fila para ingresar.

Milei se ubicó en la platea acompañado por una comitiva reducida pero de alto perfil político: su hermana y secretaria General, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"La voz le sonó espectacular" dijo Fátima Florez

La participación musical no fue totalmente improvisada. Horas antes de la función, el mandatario había asistido al ensayo general para probar sonido, lo que había alimentado los rumores de su intervención artística durante la jornada.

Tras la prueba, la humorista e imitadora elogió las dotes vocales del economista libertario: "La voz le sonó espectacular", aseguró Florez, quien detalló que la elección del tema fue personal del Presidente por tratarse de "una canción de su repertorio" habitual.