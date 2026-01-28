Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei se subió a las tablas en Mar del Plata y cantó "El Rock del Gato" junto a Fátima Florez

Javier Milei sorprendió a los espectadores del Teatro Roxy de Mar del Plata con un show musical. Estaba su hermana Karina y la ministra Sandra Pettovello

28 de enero 2026 · 08:17hs
Javier Milei en el escenario de Fátima Florez

En una noche cargada de sorpresas en la temporada teatral de Mar del Plata, el presidente Javier Milei rompió el protocolo y se convirtió en la estrella invitada del espectáculo de Fátima Florez. El mandatario subió al escenario sobre el final de la función para interpretar, micrófono en mano, el clásico de Los Ratones Paranoicos, "El Rock del Gato".

El momento cumbre ocurrió ante una sala colmada que celebró con aplausos y teléfonos en alto la faceta rockera del Jefe de Estado.

Operativo seguridad y comitiva reducida

El Presidente arribó al Teatro Roxy pasadas las 20.50, donde fue recibido en la vereda por la propia Fátima Florez, quien lo esperó caracterizada como uno de sus personajes, generando un fuerte revuelo entre el público que hacía fila para ingresar.

Milei se ubicó en la platea acompañado por una comitiva reducida pero de alto perfil político: su hermana y secretaria General, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"La voz le sonó espectacular" dijo Fátima Florez

La participación musical no fue totalmente improvisada. Horas antes de la función, el mandatario había asistido al ensayo general para probar sonido, lo que había alimentado los rumores de su intervención artística durante la jornada.

Tras la prueba, la humorista e imitadora elogió las dotes vocales del economista libertario: "La voz le sonó espectacular", aseguró Florez, quien detalló que la elección del tema fue personal del Presidente por tratarse de "una canción de su repertorio" habitual.

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

