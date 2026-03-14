Pampas se hizo fuerte en La Caldera y derrotó a Tarucas

Con récord histórico de asistencia de público, Pampas derrotó a Tarucas en Tucumán por 43 a 22 en la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas, Pampas derrotó con contundencia a Tarucas por 43 a 22 en un encuentro disputado en la cancha de Tucumán Lawn Tennis. La franquicia bonaerense llegó al Jardín de la República con la premisa de ratificar la buena actuación de la semana anterior, cuando se impuso en casa ante Capibaras XV por 25-20. Los tucumanos, en tanto, se presentaban como líderes e invictos tras derrotar en un electrizante encuentro a Dogos XV por 29-26, también en condición de local.

Por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas, Pampas visitó a Tarucas en La Caldera del Parque de Tucumán y lo goleó por 43-22. Debido a la caída de los del NOA, no quedan invictos en el certamen. En una entretenida primera mitad, el equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón fue ampliamente superior y dominó en todas las fases del juego. Sin embargo, fueron los dueños de casa quienes golpearon primero: a los tres minutos, Tarucas elaboró una jugada de más de veinte fases que culminó con el try de Mateo Pasquini.

La respuesta de Pampas no tardó en llegar. Tras un gran quiebre de cintura de Juan Penoucos, el apertura Bautista Farisé capturó la ovalada y apoyó el primer try del conjunto bonaerense a los seis minutos. Apenas tres minutos más tarde, los dirigidos por Leguizamón repitieron la fórmula: luego de una gran acción individual, Lucas Marguery asistió a Santiago Cordero, quien corrió hasta el ingoal para ampliar la ventaja.

A partir de entonces, la superioridad de Pampas se hizo más evidente, especialmente en la obtención tras el line-out. No obstante, los locales volvieron a meterse en partido a los 15 minutos con un penal ejecutado con precisión por Ignacio Cerruti. Promediando la primera mitad, Pampas volvió a golpear. Tras una gran jugada colectiva que llevó el balón de un lado al otro del campo, Agustín Fraga habilitó nuevamente a Cordero, para que el ex hombre de Los Pumas apoyara su segundo try de la noche.

Los hombres de naranja tuvieron la oportunidad de descontar rápidamente con otro penal, pero el intento de Cerruti se fue desviado. A 10 minutos del final, el marplatense Farisé asistió a Fraga para que el ex Pumas 7’s acelerara y se zambullera sin inconvenientes en el ingoal tucumano. Pampas no sufrió sobresaltos en los minutos finales y se fue al descanso arriba por 26 a 10.

En el complemento, los dirigidos por Álvaro Galindo salieron decididos a revertir la historia y rápidamente se instalaron en campo rival en busca del descuento. La presión de los hombres de naranja fue creciendo y, a los 10 minutos, Pampas se quedó con un jugador menos tras la tarjeta amarilla recibida por Marguery.

La franquicia tucumana estuvo cerca de apoyar, pero Farisé evitó el try local in extremis. Sin embargo, la insistencia de Tarucas tuvo su recompensa: a los 14 minutos, el mendocino Facundo Cardozo apoyó un try que volvió a ilusionar a los locales con la remontada. La reacción de Pampas no se demoró y Farisé amplió nuevamente la ventaja con un penal que estiró el marcador.

rugby pampas tarucas en tucuman2 Con el santafesino Alejandro Molinas de titular, Peñarol derrotó a Cobras en Montevideo.

A ocho minutos del final, Tarucas hizo un último esfuerzo para torcer la historia y, tras una buena jugada colectiva, el habilidoso Pasquini logró su segundo try del partido al penetrar por el flanco derecho de la defensa visitante. Con la posterior conversión de Máximo Ledesma, los tucumanos quedaron a tan solo un try convertido de igualar el encuentro.

Sin embargo, la ilusión duró poco y Pampas sentenció el partido tras un gran kick de Farisé que el recién ingresado Lucas Moresco capturó para apoyarlo sin oposición en el ingoal. La franquicia bonaerense no se conformó y, en la última jugada del partido, volvió a ir al frente. Con el tiempo ya cumplido, el wing Santiago Pernas apoyó el último try de la noche y selló una sólida y contundente victoria por 43 a 22 para los de Buenos Aires.

Pampas volverá a presentarse el próximo domingo 22 de marzo, cuando viaje a la ciudad de São Paulo para enfrentar en el Estádio Nacional a Cobras Brasil Rugby por la quinta fecha del Super Rugby Américas. Por su parte, Tarucas, el sábado 21, desde las 16, en cancha de Aranduroga, jugará frente a Yacaré de Asunción del Paraguay.

Peñarol le ganó a Cobras en Montevideo

El vigente campeón volvió a demostrar su jerarquía. Peñarol Rugby derrotó 38-20 a Cobras Brasil XV en Montevideo. Con la presencia del medio scrum formado en CRAI, Alejandro Molinas, los uruguayos sumaron un triunfo muy importante en la competencia organizada por Sudamérica Rugby.

El conjunto uruguayo, tricampeón del torneo, hizo valer su experiencia y el peso de jugar de local en el Estadio Charrúa, controlando el partido ante un Cobras que llegaba con la intención de cortar una larga racha sin triunfos. Peñarol continúa reafirmando su dominio en la competencia, tras haber recuperado el título la temporada pasada luego de la interrupción de su racha en 2024.

Esta cuarta fecha se cerrará este sábado, desde las 20:30, con Dogos XV y Selknam en Córdoba, con el arbitraje de Francisco González, y sus asistentes: Federico González, que debuta en este nivel, y Nerea Livoni, la primera mujer en participar de los torneos profesionales en la región.

Las posiciones quedaron provisoriamente del siguiente modo: Pampas 16, Tarucas 13, Capibaras y Dogos 11, Peñarol 10, Selknam 6, Cobras de Brasil 5 y Yacaré 3.