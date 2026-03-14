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Capibaras XV visita a Yacaré XV en Asunción en busca de la recuperación

Por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV, la franquicia litoraleña, se presentará ante el duro Yacaré en el Héroes de Curupayty

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 09:45hs
La cuarta fecha tendrá un cruce importante en la capital paraguaya

La cuarta fecha tendrá un cruce importante en la capital paraguaya, donde Yacaré recibirá a Capibaras.

Un atractivo duelo se vivirá este sábado, a partir de las 18.30, en el estadio Héroes de Curupayty de Paraguay, cuando Yacaré XV se mida con Capibaras XV por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas. En la alineación litoraleña el santafesino Manuel Berstein de CRAI será el octavo y el primera lìnea de Universitario, Jorge Onorato irá al banco de los relevos. Enfrente, en la franquicia paraguaya, jugarán dos elementos formados en Santa Fe Rugby, Gonzálo Del Pazo como pilar derecho, y Juan Cruz Strada como medio scrum.

Capibaras XV, con dos cambios para jugar en Asunción

Yacaré XV será anfitrión de Capibaras XV, en un cruce de franquicias con necesidades de sumar.El estadio Héroes de Curupayty será testigo de un match importante en la continuidad de la cuarta fecha del Súper Rugby Américas. El encuentro se disputará desde las 18:30 con el arbitraje del correntino Federico Solari, quien estará acompañado por Esteban Filipanics y Armin Abi Saab como asistentes.

Recordemos que este duelo en febrero pasado en Corrientes, cuando ambos planteles agendados un cruce de pretemporada que se jugó en cancha de Aranduroga. En aquella oportunidad fue victoria de los litoraleños por 24 a 19. Pero este será otra historia.

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Para ganar hay que empujar en el scrum y ante Yacar&eacute;, ser&aacute; una formaci&oacute;n clave para Capibaras XV.

Para ganar hay que empujar en el scrum y ante Yacaré, será una formación clave para Capibaras XV.

El cuerpo técnico liderado por Nicolás Galatro decidió realizar dos modificaciones en el quince titular para el partido de este sábado en Paraguay. Ambas serán en la línea de backs: Juan Bautista Baronio volverá a la titularidad en lugar de Ignacio Dogliani y Gino Dicapua ocupará el lugar de Franco Rossetto. Entre los forwards se repetirán los mismos ocho nombres que comenzaron los últimos dos partidos. En el banco de suplentes habrá tres posibles debutantes: el pilar Jorge Onorato, el segunda línea Juan Segundo Huber y el octavo Basilio Cañas.

Capibaras XV fue la revelación de las primeras jornadas con dos amplios triunfos sobre Peñarol y Selknam. Para soportar luego su primera caída, en la primera excursión como visitante, en el CASI en donde perdieron por 25 a 20 ante Pampas. Con tres derrotas consecutivas, el elenco paraguayo vuelve a ser local luego del debut contra Pampas que terminó en derrota. El equipo de Peman llega con tres puntos, producto de dos bonus defensivos y los cuatro tries que anotó en Chile. La caída por 21 a 19 ante Cobras se resolvió en un partido de escasa calidad y que pudo empatarlo sobre el cierre, tras fallar la última conversión.

Equipos confirmados para jugar en Asunción

Yacaré XV: 1. Nicolas Toth, 2. Jordi Chávez, 3. Gonzalo Del Pazo, 4. Mateo Gasparotti, 5. Joaquín Domínguez, 6. Manuel Todaro, 7. Ariel Núñez, 8. Juan Mernes, 9. Juan Cruz Strada, 10. Joaquín Lamas, 11. Juan González, 12. Sebastián Urbieta, 13. Ramiro Amarilla, 14. Facundo Paiva, 15. Francisco Calello. Suplentes: 16. Valentino Marciali, 17. César Pérez, 18. Enrique Quinteros, 19. Lautaro González, 20. Francisco Bareiro, 21. Gonzalo Bareiro, 22. Rafael Bareiro, 23. Valentino Quatrocci.

Capibaras XV:1-Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Lisandro Dipierri, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch. Suplentes: 16. Bernardo Lis, 17. Jorge Onorato, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Basilio Cañas, 21. Juan Lovell, 22. Ignacio Dogliani, 23. Bautista Estellés.

Capibaras XV Súper Rugby Américas Yacaré XV
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