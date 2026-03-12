Desafío soberano: Kast asumió en Chile y reivindicó la Antártida como propia

En su discurso de asunción, el flamante mandatario de Chile calificó a la Antártida como "territorio nacional" e invitó al Rey Felipe VI a visitarlo

El flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, de tendencia ultraderechista, generó polémica en su discurso de asunción: reivindicó la Antártida chilena , un territorio cuya reclamación se superpone con la Argentina , e incluso invitó al rey Felipe VI de España a visitar el continente helado.

El gesto rompe con la tradición de "congelamiento" de disputas del Tratado Antártico.

#CambioDeMandoCHV | Presidente José Antonio Kast le dedicó unas palabras al Rey Felipe VI de España: "Queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión y un aliado firme en la defensa de los valores que no son comunes"

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei suspendió la reunión bilateral que tenía prevista con su par trasandino. Según trascendió, llegó agotado tras un viaje de seis días por Estados Unidos.

La Antártida: José Antonio Kast marcó un límite que Javier Milei no respondió

Milei tampoco se expresó públicamente sobre el desafío planteado por Kast. Algunos analistas sostienen que podría deberse al desconocimiento de la geoestrategia antártica que impulsa el mandatario chileno, alineado con una línea dura pinochetista en política exterior.

En su discurso, Kast fue claro: definió a la Antártida como “el continente del futuro”, una región clave por sus recursos, su valor científico y su proyección geopolítica.

José Antonio Kast y un giro radical en la política exterior chilena

José Antonio Kast inauguró su mandato con un giro radical en la política exterior chilena. Durante el almuerzo oficial tras su jura como Presidente, el líder republicano no solo reafirmó los derechos de su país sobre el sector que denominan "Antártica Chilena", sino que dio un paso más allá al invitar formalmente al monarca español, Felipe VI, a visitar las bases chilenas en el polo.

Los puntos claves de la polémica:

La invitación real: Kast se dirigió a Felipe VI llamando a la Antártida "el continente del futuro" y extendió la invitación como un gesto de "socio confiable" y aliado estratégico. Para los analistas, incluir a un tercer Estado (España) en una zona con reclamos superpuestos es una forma de buscar validación internacional para la postura chilena.

Fricción con Argentina: el reclamo de Chile se superpone casi totalmente con la Antártida Argentina . Esta declaración ocurre en un momento donde las relaciones bilaterales ya estaban bajo la lupa debido a la sintonía –pero también competencia por el liderazgo regional– entre Kast y la gestión de Javier Milei.

Ruptura del "statu quo": si bien el Tratado Antártico de 1959 mantiene las soberanías "en pausa" para dar prioridad a la ciencia y la paz, el discurso de Kast de ayer miércoles 11 de marzo subrayó una vocación de "ejercicio de soberanía efectiva" que preocupa a los países firmantes.

Reacción diplomática: se espera que en las próximas horas la Cancillería argentina emita un comunicado reafirmando los derechos sobre el Sector Antártico Argentino, recordando que cualquier actividad en la zona debe respetar los tratados internacionales vigentes.

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es, para ellos, una unidad administrativa, lo que explica por qué Kast siente que tiene la autoridad para invitar a mandatarios extranjeros a "su casa".