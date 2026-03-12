Uno Santa Fe | El País | Chile

Desafío soberano: Kast asumió en Chile y reivindicó la Antártida como propia

En su discurso de asunción, el flamante mandatario de Chile calificó a la Antártida como "territorio nacional" e invitó al Rey Felipe VI a visitarlo

12 de marzo 2026 · 12:48hs
El presidente de Chile reivindicó la Antártida como propia

El presidente de Chile reivindicó la Antártida como propia

El flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, de tendencia ultraderechista, generó polémica en su discurso de asunción: reivindicó la Antártida chilena, un territorio cuya reclamación se superpone con la Argentina, e incluso invitó al rey Felipe VI de España a visitar el continente helado.

Embed

El gesto rompe con la tradición de "congelamiento" de disputas del Tratado Antártico.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei suspendió la reunión bilateral que tenía prevista con su par trasandino. Según trascendió, llegó agotado tras un viaje de seis días por Estados Unidos.

La Antártida: José Antonio Kast marcó un límite que Javier Milei no respondió

Milei tampoco se expresó públicamente sobre el desafío planteado por Kast. Algunos analistas sostienen que podría deberse al desconocimiento de la geoestrategia antártica que impulsa el mandatario chileno, alineado con una línea dura pinochetista en política exterior.

Marambio Javier Milei Rafael Mariano Grossi Antártida .jpg

En su discurso, Kast fue claro: definió a la Antártida como “el continente del futuro”, una región clave por sus recursos, su valor científico y su proyección geopolítica.

José Antonio Kast y un giro radical en la política exterior chilena

José Antonio Kast inauguró su mandato con un giro radical en la política exterior chilena. Durante el almuerzo oficial tras su jura como Presidente, el líder republicano no solo reafirmó los derechos de su país sobre el sector que denominan "Antártica Chilena", sino que dio un paso más allá al invitar formalmente al monarca español, Felipe VI, a visitar las bases chilenas en el polo.

Los puntos claves de la polémica:

  • La invitación real: Kast se dirigió a Felipe VI llamando a la Antártida "el continente del futuro" y extendió la invitación como un gesto de "socio confiable" y aliado estratégico. Para los analistas, incluir a un tercer Estado (España) en una zona con reclamos superpuestos es una forma de buscar validación internacional para la postura chilena.

  • Fricción con Argentina: el reclamo de Chile se superpone casi totalmente con la Antártida Argentina. Esta declaración ocurre en un momento donde las relaciones bilaterales ya estaban bajo la lupa debido a la sintonía –pero también competencia por el liderazgo regional– entre Kast y la gestión de Javier Milei.

  • Ruptura del "statu quo": si bien el Tratado Antártico de 1959 mantiene las soberanías "en pausa" para dar prioridad a la ciencia y la paz, el discurso de Kast de ayer miércoles 11 de marzo subrayó una vocación de "ejercicio de soberanía efectiva" que preocupa a los países firmantes.

  • Reacción diplomática: se espera que en las próximas horas la Cancillería argentina emita un comunicado reafirmando los derechos sobre el Sector Antártico Argentino, recordando que cualquier actividad en la zona debe respetar los tratados internacionales vigentes.

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es, para ellos, una unidad administrativa, lo que explica por qué Kast siente que tiene la autoridad para invitar a mandatarios extranjeros a "su casa".

Chile José Antonio Kast Antártida Argentina rey Felipe VI reclamación
Noticias relacionadas
Qué puede suceder con los precios del combustible

Petróleo en alza y alerta en las estaciones de servicio: qué puede pasar con el precio del gasoil

Los hogares de Argentina están cada vez más endeudados

Hogares en rojo: la morosidad en las familias se triplicó en el último año y alcanzó niveles récord

¿que riesgos enfrenta argentina por su alineamiento con washington en el conflicto de medio oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Habló Nahuel Gallo: “Estoy tratando de reinsertarme en la sociedad”

Nahuel Gallo habló por primera vez tras su liberación: "No estoy preparado para contar las atrocidades que me hicieron"

Lo último

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: Es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

Último Momento
Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: Es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Vranicich cruzó a la Corte por el uso del nuevo edificio judicial: Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo

Vranicich cruzó a la Corte por el uso del nuevo edificio judicial: "Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo"

Ovación
Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Madelón infló el pecho: A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe