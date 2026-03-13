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Una familia necesita cerca de 1.000 dólares para no caer en la pobreza

La Canasta Básica Total se ubicó en casi $1,4 millones en febrero. En comparación con diciembre de 2023, el ingreso mínimo para no ser pobre aumentó 38% medido en dólares

13 de marzo 2026 · 15:31hs
Una familia necesita cerca de 1.000 dólares para no caer en la pobreza

Una familia tipo en Argentina necesita actualmente alrededor de 1000 dólares mensuales para no caer por debajo de la línea de pobreza, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo informó que la Canasta Básica Total (CBT) —que determina el umbral de pobreza— alcanzó en febrero los $1.397.617 para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores, lo que equivale aproximadamente a US$1.000 al tipo de cambio actual.

El dato muestra un incremento significativo respecto de diciembre de 2023, cuando esa misma familia necesitaba $495.798 para cubrir sus necesidades básicas. Con un dólar cercano a $800, ese monto representaba unos US$619.

De esta manera, el ingreso mínimo necesario para no ser considerado pobre subió cerca de 38% en dólares desde el inicio del gobierno del presidente Javier Milei.

Línea de indigencia

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que define la línea de indigencia— se ubicó en $644.088 para una familia tipo, equivalente a unos US$460.

En diciembre de 2023 ese mismo indicador era de $240.678, cifra que representaba aproximadamente US$300 al tipo de cambio de entonces. En este caso, el incremento medido en dólares fue cercano al 34%.

Impacto de los servicios

La diferencia entre ambas canastas se explica por su composición. Mientras la CBA contempla únicamente alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales mínimos, la CBT incluye además bienes y servicios esenciales, como transporte, educación, indumentaria y servicios del hogar.

En ese contexto, el fuerte ajuste de tarifas de servicios públicos registrado durante el último año impactó especialmente en el valor de la Canasta Básica Total, lo que elevó el ingreso mínimo necesario para cubrir los gastos mensuales de un hogar.

Los datos reflejan el costo actual que deben afrontar las familias para cubrir necesidades básicas y constituyen uno de los principales indicadores utilizados para medir la evolución de la pobreza en el país.

• LEER MÁS: La inflación de febrero en Santa Fe fue del 2,7% y acumula 5,4% en lo que va del año

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