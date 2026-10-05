La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina plantearon incumplimientos, reclamos por pagos y la necesidad de actualizar las prestaciones. El encuentro se realizó en el Ministerio de Salud y habrá una nueva reunión para avanzar en respuestas al sector.

La Iglesia reclamó. La Conferencia Episcopal Argentina planteó al Gobierno incumplimientos y atrasos en pagos a prestadores de discapacidad.

Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunieron este lunes con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación para analizar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en su atención. Durante el encuentro, la Iglesia reclamó por la implementación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y planteó dificultades vinculadas con las prestaciones y los pagos al sector.

La reunión se desarrolló en la sede de la cartera sanitaria y contó con la participación del jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto , junto con otros funcionarios. Por la CEA participaron, entre otros, el secretario general, monseñor Raúl Pizarro ; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti ; el padre Aníbal Quevedo , de la Obra Don Orione; y María Baya Casal , coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

La delegación eclesiástica presentó un documento con sus principales preocupaciones y reclamó el cumplimiento de la normativa vigente, además de respuestas ante los reclamos por pagos, compensaciones y actualización de los valores de las prestaciones.

La Ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció medidas destinadas a garantizar derechos vinculados con la salud, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad. La norma fue reglamentada por el Gobierno nacional en febrero de este año.

“Se abrió un espacio de diálogo”

Tras la reunión, Baya Casal destacó la apertura de una instancia de diálogo, aunque aclaró que el encuentro constituye apenas el comienzo de un proceso.

“Una respuesta concreta en una reunión de una hora es muy difícil”, señaló la coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la CEA al ser consultada sobre los resultados del encuentro.

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Casal explicó que la Iglesia no pretende asumir el lugar del Estado en la definición de políticas públicas, sino acompañar a las personas con discapacidad y transmitir las preocupaciones de las familias y las organizaciones.

“La Iglesia acompaña a las personas con discapacidad porque eso es la Iglesia. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la delegación llevó al Ministerio un documento con su posición y las principales inquietudes del sector.

“La primera conclusión es que se abrió un espacio de diálogo entre la Conferencia Episcopal, el área de discapacidad, que representamos a las familias y a las organizaciones, y el Ministerio de Salud”, explicó.

Según Casal, durante el encuentro se analizaron las propuestas planteadas y “se abrieron caminos para rectificar algunos actos”.

Las partes acordaron continuar las conversaciones con una nueva reunión para avanzar sobre las respuestas que reclama el sector.

Reclamos por las prestaciones y la aplicación de la ley

Uno de los principales ejes planteados por la Iglesia estuvo relacionado con la situación económica que atraviesan las instituciones y los prestadores que trabajan con personas con discapacidad.

La CEA reclamó que se cumpla con las disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad y que se atiendan los problemas relacionados con los pagos y la actualización de las prestaciones.

En septiembre, el Gobierno nacional oficializó un incremento del 1,7% en el nomenclador de prestaciones básicas, correspondiente a ese mes, dentro de un esquema de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización alcanza servicios de rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, prestaciones de apoyo y transporte, entre otros.

Sin embargo, los reclamos de las organizaciones del sector continúan y fueron parte de la agenda del encuentro con la Iglesia.

Casal sostuvo que el objetivo de la reunión fue abrir un canal institucional que permita discutir las dificultades existentes y encontrar respuestas para las familias y las instituciones.

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La visita de León XIV puso el tema en agenda

El encuentro se produjo a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará en noviembre.

El Pontífice llegará al país el 8 de noviembre y el lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. La propia obra Don Orione confirmó oficialmente la visita.

La situación del sector de la discapacidad será, de esta manera, uno de los temas que estarán presentes durante la estadía del Papa en el país. El Cottolengo reclama desde hace meses por dificultades relacionadas con el financiamiento y la provisión de insumos para la atención de las personas que viven en la institución.

En ese contexto, Casal confirmó que habrá una nueva reunión con las autoridades del Ministerio de Salud.

“Habrá una próxima reunión”, anticipó.

La Iglesia pidió participación y respuestas concretas

Antes del encuentro, la Conferencia Episcopal había señalado que la convocatoria tenía como objetivo dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones dedicadas a su cuidado, acompañamiento e inclusión.

La entidad destacó la importancia de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia al sector y valoró la posibilidad de establecer un canal de diálogo con las autoridades nacionales.

Para Casal, el desafío ahora será transformar ese primer encuentro en una instancia de trabajo sostenida.

“Se abre un espacio al que creo que debemos apostar”, sostuvo.

La reunión no cerró los reclamos planteados por la Iglesia ni por las organizaciones que trabajan en discapacidad, pero permitió establecer una nueva instancia de diálogo con el Gobierno. El próximo encuentro será la oportunidad para avanzar sobre los puntos planteados y determinar qué respuestas concretas puede ofrecer el Estado frente a las dificultades del sector.