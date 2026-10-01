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Javier Milei anticipó una "bazuca de dólares" para el año electoral

Javier Milei aseguró en París que el Gobierno se preparó para enfrentar maniobras desestabilizadoras en 2027 con reservas, swaps con Estados Unidos y China

1 de octubre 2026 · 09:42hs
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Milei anticipó una bazuca de dólares para el año electoral

Milei anticipó una "bazuca de dólares" para el año electoral

El presidente Javier Milei afirmó durante el Argentina Week en París que el Gobierno se preparó con una “bazuca de dólares” para afrontar el período electoral de 2027 y eventuales intentos de desestabilización. “Si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”, afirmó.

“Sabemos que en la Argentina los períodos electorales son temporadas de maniobras desestabilizadoras”, sostuvo Milei al referirse a las elecciones presidenciales del próximo año.

En ese contexto, explicó que el Ejecutivo dedicó 2026 a fortalecer su capacidad de intervención: “Por eso, dedicamos todo este año a adelantarnos y a prepararnos una bazuca de dólares”.

El mandatario detalló los componentes de ese esquema y tras corregir una cifra durante su exposición, enumeró: “20.000 millones de dólares de compra de reservas. 20.000 millones de dólares del swap con Estados Unidos, 20.000 millones de dólares del swap con China, 15.000 millones de dólares disponibles en la posición de futuros”.

Milei comparó esas cifras con el tamaño de la base monetaria argentina y aseguró: “La base monetaria argentina es de 30.000 millones de dólares y con solo la posición de futuros podemos sacar la mitad de pesos de la calle”.

El Presidente señaló que la capacidad financiera mencionada no se limitaría a esos instrumentos. “A eso le tenemos que sumar lo que va a ser la balanza comercial y el flujo de capitales asociado, digamos, a las inversiones”, indicó.

El presidente Milei afirmó: "Estamos armados para enfrentar los intentos desestabilizadores y golpistas"

A partir de ese escenario, sostuvo: “Creo que estamos bien armados para enfrentar a todos los intentos desestabilizadores y golpistas que no tuvieron éxito el año pasado y que con este Congreso que tenemos ahora, muchísimo menos”.

“Somos muy optimistas por lo que viene respecto del año que viene”, agregó Milei, quien también reconoció las dificultades del escenario político: “Sabemos que estamos en la silla eléctrica. Conocemos las restricciones, pero jugamos mejor que ellos y vamos a ganar”.

Reelección, riesgo país e investment grade

El mandatario vinculó luego el escenario electoral con las perspectivas financieras de la Argentina. “El JP Morgan proyecta que si somos reelectos la Argentina alcanzará el investment grade en nuestro segundo mandato”, afirmó.

Milei argumentó que una eventual mejora en la calificación crediticia tendría impacto sobre el costo del financiamiento. “Si Argentina sigue avanzando en esta dirección, si los argentinos deciden seguir abrazando el camino de la prosperidad y no retornar al sendero de la decadencia, con «k», la consecuencia de esto es que el riesgo país se va a desplomar”, sostuvo.

“De nosotros lograr la reelección vamos a lograr que Argentina sea investment grade”, aseguró y agregó que ese escenario “va a bajar la tasa de interés”.

Según la proyección expuesta por el Presidente, una reducción de las tasas impulsaría la inversión por tratarse, en su caracterización, de una economía con bajos niveles de capitalización. “Eso va a generar un proceso de crecimiento muy fuerte como consecuencia de la acumulación de capital”, señaló.

Milei proyectó además que ese proceso podría derivar en “tasas de crecimiento en torno al 7 o el 8% per cápita durante muchos años” y afirmó que tendría como contrapartida “una fuerte suba de los salarios reales y una caída todavía mucho más profunda de la pobreza”.

La apuesta por 2028

Durante el mismo discurso, Milei sostuvo que el resultado de las elecciones de 2027 será determinante para el rumbo económico posterior. “Cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina sabe que si nuestro Gobierno es reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”, afirmó.

El Presidente proyectó que ese escenario se reflejaría “tanto en los mercados financieros como en la economía real” y aseguró que las inversiones en energía, minería y agroindustria “se van a acelerar”.

Hacia el cierre de su exposición, Milei volvió a dirigirse a los potenciales inversores: “Cualquier inversor sabe que la mayor ganancia se la lleva el que llega antes de que el mercado reconozca el cambio”.

“El que llega después del investment grade pagará caro y tendrá retornos menores”, afirmó, para luego concluir su convocatoria: “Si 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia, el momento de apostar por la Argentina es ahora”.

Javier Milei París dólares
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