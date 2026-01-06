La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará este miércoles a Chubut y luego recorrerá otros distritos gobernados por mandatarios dialoguistas

El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará este miércoles una gira política por diez provincias con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional . El primer destino será Chubut, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Ignacio Torres.

La visita marcará el comienzo de un recorrido previsto para enero, que incluirá reuniones con distintos mandatarios provinciales considerados clave para garantizar los votos en el Congreso.

Santa Fe no está entre las provincias que el funcionario tiene previsto visitar, según el esquema de encuentros definido por la Casa Rosada.

En la nómina de gobernadores que recibirán a Santilli aparecen, en su mayoría, jefes provinciales que ya mostraron una posición dialoguista y acompañaron al oficialismo en votaciones anteriores. Entre ellos figuran Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

En el Senado

Si bien el oficialismo logró ampliar su representación parlamentaria tras las elecciones de medio término, aún depende del respaldo de bloques aliados y de legisladores que responden a los gobernadores para sancionar leyes clave. En ese marco, el primer objetivo es obtener la media sanción de la reforma laboral en el Senado, cuyo tratamiento está previsto para el 10 de febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.

Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen en la Cámara alta, las provincias mantienen reparos sobre algunos artículos, especialmente los vinculados al Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria. Los mandatarios advierten que esos cambios podrían afectar la recaudación coparticipable, un punto sensible para las finanzas provinciales.

De acuerdo a lo que trascendió, generan especial controversia la eliminación del impuesto por la venta de inmuebles y la baja en las alícuotas de Ganancias para empresas en las escalas más altas. También se analizan con detalle las derogaciones incluidas en la iniciativa.

A la par, los mandatarios provinciales reclaman la reactivación de obras públicas paralizadas desde la asunción de Javier Milei y garantías para sostener sus niveles de recaudación, condiciones que serán parte central de las conversaciones que Santilli encarará en su gira.