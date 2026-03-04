Nahuel Gallo habló por primera vez tras su liberación: "No estoy preparado para contar las atrocidades que me hicieron"

En una conferencia de prensa realizada en el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional, expresó sus sentimientos tras los 448 días incomunicado. Estuvo en la que estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni.

El gendarme Nahuel Gallo , quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y regresó este lunes al país, ofreció una conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional, en la que estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni, ex ministro de Seguridad de Santa Fe de la gestión de Omar Perotti: "No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron", dijo después de ser liberado .

Gallo expresó este miércoles en conferencia de prensa que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos y poner su granito de prisión”.

“En mi mente, yo sigo encerrado; hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”.

LEER MÁS: Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras haber pasado más de 400 días detenido en Venezuela

Sin mención a la intervención de la AFA

Gallo no hizo mención alguna respecto de la intervención de la AFA en su rescate, aunque agradeció al Gobierno y a sus superiores: “Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.

El gendarme señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”. añadió.

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató.

Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperando ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos; me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

La conferencia de Nahuel Gallo